Gruselfund in Port d'Andratx: Deutscher lag wochenlang tot in seiner Wohnung

In Port d'Andratx ist am Mittwochnachmittag (3.6.) in einer Wohnung die Leiche eines Deutschen entdeckt worden. Die Guardia Civil bestätigte auf MZ-Anfrage einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Ultima Hora". Wie ein Sprecher der Polizeieinheit erklärte, begab sich der Vermieter zur Wohnung, weil er lange nichts mehr von seinem Mieter gehört hatte.

Feuerwehr brach die Tür auf

Dort angekommen, stellte er einen unangenehmen Geruch fest, der aus der Wohnung kam. Daraufhin rief er die Guardia Civil. Die ebenfalls herbeigerufene Feuerwehr brach die Tür auf. Im Inneren fanden die Einsatzkräfte die Leiche des 79-Jährigen. Alles deutet darauf hin, dass er bereits vor einem Monat gestorben ist. Die Guardia Civil ermittelt.