Policía Nacional

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Der Betreiber der Darknet-Plattform CrimeNetwork wird auf Mallorca festgenommen

Ein bedeutender Schlag gegen die internationale Kriminalität ist der spanischen Nationalpolizei in Zusammenarbeit mit dem LKA Baden-Württemberg auf Mallorca gelungen: Die spanischen Beamten haben in der Gemeinde Calvià den mutmaßlichen Administrator von „CrimeNetwork“ festgenommen, einer kriminellen Plattform im Darknet, über die tausende Nutzer illegale Waren und Dienstleistungen beziehen konnten. Mehr Informationen