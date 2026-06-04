Großbrand zerstört zwei Industriehallen in Binissalem

Ein Großbrand hat in der Nacht auf Donnerstag (4.6.) zwei aneinandergrenzende Industriehallen im Gewerbegebiet von Binissalem zerstört. Die Feuerwehr von Mallorca war mit Einsatzkräften aus den Wachen Inca, Alcúdia und Manacor im Einsatz, um die Flammen zu löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern.

Das Feuer war gegen 1.30 Uhr im Inneren einer Industriehalle in dem Carrer Pou de sa Sini ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Brand bereits stark ausgebreitet. Flammen schlugen durch Öffnungen im Dach nach außen.

Die Nacht durchgearbeitet

Die Einsatzkräfte arbeiteten die ganze Nacht hindurch. Der Brand zerstörte das Innere von zwei Industriehallen vollständig. Um die Flammen zu bekämpfen, setzten die Feuerwehrleute unter anderem große Kräne ein, mit denen Wasser auf das Dach gebracht wurde. Außerdem wurden Öffnungen in die Wände der Hallen geschlagen, um den Brand von dort aus bekämpfen zu können.

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Am Vormittag war das Feuer unter Kontrolle, aber noch nicht vollständig gelöscht. Die Feuerwehr kühlte das Innere der Hallen weiter ab. Auch die Guardia Civil und die Ortspolizei von Binissalem waren vor Ort. Sie richteten einen Sicherheitsbereich ein, um die Löscharbeiten zu erleichtern. Die Guardia Civil wollte die Brandstelle untersuchen, sobald das Feuer vollständig gelöscht und der Zugang gesichert ist. Dabei soll die Ursache des Brandes ermittelt werden.

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