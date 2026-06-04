Handydiebstahl an der Playa de Palma: Mallorca-Urlauber verprügelt, ausgeraubt und erpresst

Die Nationalpolizei hat an der Playa de Palma vier junge Personen am vergangenen Freitag (29.5.) festgenommen, darunter drei Minderjährige. Ihnen wird vorgeworfen, einen Urlauber geschlagen und ihm das Handy geraubt zu haben. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in der Nähe der Avenida América. Streifen der Nationalpolizei waren in der Gegend im Einsatz, als ein Urlauber die Beamten ansprach. Der Mann hatte sichtbare Verletzungen im Gesicht, seine Kleidung war verschmutzt und zerrissen.

Er sei kurz zuvor mit Freunden unterwegs gewesen, als die Gruppe auf vier Jugendliche traf: drei junge Männer und ein Mädchen, erklärte er. Diese hätten ihn und seine Begleiter auf Spanisch angesprochen. Da der Urlauber sie nicht verstand, sei er mit seinen Freunden weitergegangen. Daraufhin sollen die vier Jugendlichen die Gruppe angegriffen haben. Der Urlauber berichtete, er sei geschubst und geschlagen worden und schließlich zu Boden gegangen. Bei der Auseinandersetzung fiel auch sein Handy herunter, welches sich die Angreifer schnappten. Danach liefen sie fort.

Opfer sollte 200 Euro fürs Handy zahlen

Nach dem Diebstahl rief das Opfer sein eigenes Handy an. Einer der mutmaßlichen Täter soll abgenommen haben und ihm daraufhin ein Lösegeld für das Gerät verlangt haben: 200 Euro. Als der Mann zu dem vereinbarten Treffpunkt ging und sich weigerte zu zahlen, soll die Gruppe ihn erneut angegriffen haben. Danach flüchteten die Täter.

Wenig später entdeckten andere Polizeistreifen in der Nähe eines Hotels vier Jugendliche, die zur Täterbeschreibung vom Urlauber passten. Bei der Befragung hätten sie ausweichend geantwortet und nicht erklären können, warum sie sich dort aufhielten. Wenig später erkannte der Urlauber die Täter wieder – sie standen am Eingang seines Hotels. Nach der Identifizierung und weiteren Überprüfungen nahmen die Beamten die vier Personen als mutmaßliche Täter eines Raubs mit Gewalt fest. Sie wurden auf die Polizeiwache gebracht.

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