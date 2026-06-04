Wetter auf Mallorca: Regen und hohe Wellen – dann geht der Sommer auch wieder weiter
So sind die Aussichten für die kommenden Tage
Die vergangenen Tage hat sich das Mallorca-Wetter von seiner besten Seite gezeigt: Sonne satt, Badetemperaturen, aber auch ein wenig Abkühlung in der Nacht. Viele bangen schon vor den ersten Hitzewellen mit Tropennächten, die in den vergangenen Jahren schon im Frühsommer für Dauerschwitzen gesorgt haben.
In der Nacht auf Freitag (5.6.) soll Regen über die Insel ziehen, der aber in den frühen Morgenstunden nachlässt. An den Küsten wird des zudem turbulent. Folgende Wetterwarnungen wegen hohen Wellengangs hat der spanische Wetterdienst Aemet ausgegeben:
- Tramuntana: Warnstufe Gelb zwischen Mitternacht und 14 Uhr
- Nord- und Nordostküste: Warnstufe Gelb zwischen Mitternacht und 14 Uhr
- Südküste: Warnstufe Gelb zwischen 4 und 7 Uhr
- Ostküste: Warnstufe Gelb zwischen 4 und 7 Uhr
Am Freitagvormittag verziehen sich die grauen Wolken langsam, ab mittags ist der Himmel laut Vorhersage weitgehend unbedeckt. Im Vergleich zum Vortag wird es laut Aemet ein wenig kühler. Während im Süden der Insel maximal 27 Grad drin sind, darf sich die Inselmitte auf 23 Grad freuen.
So wird das Wetter am Wochenende
Am Samstag (6.6.) ist das kurze Intermezzo dann auch schon wieder vergessen. Bis auf vereinzelte kleine Wölckchen hat die Sonne wieder freies Spiel, auch die Temperaturen steigen erneut an. Im Norden und in der Inselmitte dürfte die 30-Grad-Marke geknackt werden. Am Sonntag (7.6.) bewegen sich die Temperaturen auf einem ähnlichen Niveau.
Ab Montag (8.6.) ist der Sommer-Modus wieder in vollem Gange. In der Gemeinde Llucmajor sind bis zu 34 Grad drin.
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