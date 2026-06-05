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Deutscher bedroht Urlauber an der Playa de Palma mit Küchenmesser – und klaut eine Packung Tabak

Der Mann wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft

Die Nationalpolizei nahm den Deutschen fest.

Die Nationalpolizei nahm den Deutschen fest. / Nationalpolizei

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Lorenzo Marina

Ein Deutscher ist an der Playa de Palma festgenommen worden, nachdem er Urlauber mit einem Küchenmesser bedroht haben soll. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Montag (1.6.) gegen 8.30 Uhr zwischen den Balnearios 5 und 6. Wie die Nationalpolizei mitteilte, sprach der Mann eine Gruppe von Urlaubern an und versuchte, sich ihr Vertrauen zu erschleichen.

In einem Moment, als er sich unbeobachtet fühlte, versuchte er, sie zu bestehlen. Als die Urlauber ihn zur Rede stellten, zückte er ein Küchenmesser und drohte, sie zu töten. Anschließend schnappte er sich eine Packung Tabak und verschwand. Die Urlauber riefen die Polizei.

Polizei stellte den Täter

Kurz darauf entdeckte eine Polizeistreife den mutmaßlichen Täter in einer angrenzenden Straße. Da seine äußere Erscheinung mit der Beschreibung der Opfer übereinstimmte, wurde er kontrolliert. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in einer seiner Taschen das mutmaßliche Tatmesser.

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Der Mann wurde wegen des Verdachts auf Raub mit Gewalt festgenommen. Nach seiner Vorführung vor Gericht ordnete der diensthabende Richter Untersuchungshaft an.

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