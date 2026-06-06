„Ein harter Verlust“: So verabschieden sich Stammgäste vom Kult-Minigolf an der Playa de Palma

Eine Kugel anderer Farbe einzulochen, war 32 Jahre lang einer der Vorwände, um zum Dino Golf zu gehen. Doch einen Schlag unter Par, ein Birdie oder ein Hole-in-one zu schaffen, rückte dabei in den Hintergrund. Für viele Mallorquiner ist der Besuch jeden Sommer ein Ritual. „Es ist unsere Art, den Sommer einzuläuten“, erzählt David Hidalgo. Ein Sommer. Ein letzter Sommer. Mehr bleibt diesem emblematischen Ort in s’Arenal de Palma nicht, bevor er in einen Park verwandelt wird.

Zufluchtsort an der Playa de Palma

Der Dino Golf ist einer der kleinen Zufluchtsorte, die sich noch in erster Meereslinie der Playa de Palma halten, deren Tage jedoch gezählt sind. So wie die historische Hamburgerbude Cel Blau, die nach 45 Jahren im November schließt. Zwei Bezugspunkte verschwinden.

Nur rund 40 Meter vom Meer entfernt bietet der Dino Golf eine Alternative zu Alkohol und Sauftourismus: ein Freizeitangebot für Familien. Für die Anwohner ist er mehr als das — fast eine Liturgie. Für weniger als acht Euro pro Person wird jede Handlung zum Ritual: die Farbe der Kugel wählen, die Größe des Schlägers aussuchen, die Punkte auf einer Papierkarte mit Bleistift notieren. Keine Apps. Wie eh und je.

Nach dem Drehkreuz fällt die erste Entscheidung: blauer, gelber oder roter Parcours. 18 leichte, mittelschwere oder schwierige Löcher. Mit mehr Gefälle, weniger Hindernissen oder sogar Brücken und Klappen. Ein Vergnügen, dessen Tage gezählt sind — für viele Generationen, die dort unvergessliche Nachmittage erlebt haben.

Gesunde Freizeitgestaltung in der Gegend

Luis Forteza, der viele Jahre ganz in der Nähe gewohnt hat, bedauert die Entscheidung: „Das ist ein harter Verlust für die Gegend. Es war eines der wenigen alternativen Freizeitangebote, die nicht zum Alkoholkonsum einluden. Es ist eine gesunde Freizeitbeschäftigung an der frischen Luft und sehr unterhaltsam. Ich ging jedes Jahr hin. Es war kurios, den Parcours zu beenden und mitten in einem Beachclub mit DJs zu landen.“

Die berühmten Dinosaurier, das bekannte Wahrzeichen der Anlage, zogen mehrere Generationen an. „Ich ging das erste Mal hin, weil ich dieses Tier liebte und es aus der Nähe sehen wollte. Später, beim Spielen, machte es sehr viel Spaß. Als Kind ging ich jeden Sommer hin“, erinnert sich Miguel Gelabert, der in Son Verí Nou den Sommer verbringt, knapp vier Kilometer entfernt.

„Es war der einzige Grund, zur Playa de Palma zu gehen“

David Hidalgo bedauert den Verlust besonders, denn für ihn bedeutet er den Abschied von einem Lebensabschnitt. „Ich ging jedes Jahr Anfang Juni mit sechs Freunden hin, und wir machten alle drei Parcours. Vorher trafen wir uns in der Bar und tranken zusammen einen Krug Bier, um den Sommer willkommen zu heißen“, erzählt er.

„Es bedeutet, einen weiteren Abschnitt unseres Lebens auf erzwungene Weise zu schließen. Es wird unmöglich sein, uns dort wieder zu versammeln“, sagt er und fügt hinzu: „Es war unser einziger Grund, zur Playa de Palma zu gehen, denn wegen eines Parks werden wir nicht dorthin fahren.“

Hidalgo und seine Freunde konnten im vergangenen Jahr nicht hingehen. Jetzt haben sie die perfekte Ausrede, um ein letztes Mal zurückzukehren: „Machen wir die Abschiedsrunde?“

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