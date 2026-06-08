Deutscher wegen sexueller Belästigung einer Urlauberin an der Playa de Palma festgenommen
Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Dienstag (2.6.), wurde aber erst jetzt bekannt
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Die Nationalpolizei hat an der Playa de Palma einen Deutschen festgenommen, der eine junge Frau sexuell belästigt haben soll. Bei dem Opfer handelt es sich ebenfalls um eine deutsche Staatsbürgerin. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgab, ereignete sich der Übergriff bereits am Dienstag (2.6.) gegen 23 Uhr.
Demnach habe die junge Frau mit ihrem Partner in einer Diskothek getanzt, als sie der Deutsche sexuell belästigte. Daraufhin habe der Partner der jungen Frau den Täter zur Rede gestellt. Anstatt sich reumütig zu zeigen, griff dieser den Partner der Frau an. Sicherheitsleute des Lokals hielten ihn daraufhin fest und riefen die Polizei. Diese nahm den Deutschen fest und brachte ihn auf die Polizeidienststelle.
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