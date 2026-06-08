Knapp 30 Grad und Sonne: Mallorca startet in eine stabile Sommerwoche
Das sind die Aussichten für die kommenden Tage
Auf Mallorca hat der Sommer wettertechnisch bereits begonnen – und die neue Woche beschert der Insel eine Phase außergewöhnlicher Stabilität. Die Sonne scheint, die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke. Vereinzelt wird diese auch überschritten. Von Wetterwarnungen oder gar einer Hitzewelle bleibt die Insel in den kommenden Tagen glücklicherweise verschont.
In den Nächten könnte es derweil örtlich kompliziert werden. Bereits in den vergangenen Tagen wurden an manchen Orten Tropennächte registriert, unter anderem in Palma. Dies dürfte in den kommenden Tagen so weitergehen. Die besten Karten für eine hitzefreie Nacht hat man in der Inselmitte. Hier gehen die Werte in manchen nächsten bis auf 12 Grad herunter.
Die Wassertemperaturen
Wer das ausgezeichnete Wetter für einen Sprung ins Meer nutzen möchte, kann sich in den kommenden Tagen auf folgende Wassertemperaturen freuen:
- Playa de Palma: 22 Grad
- Es Trenc: 22 Grad
- Colònia de Sant Jordi: 23 Grad
- Magaluf: 24 Grad
- Santa Ponça: 22 Grad
- Camp de Mar: 23 Grad
- Sant Elm: 22 Grad
- Port de Sóller: 22 Grad
- Pollença/Llenaire: 23 Grad
- Can Picafort: 23 Grad
- Cala Mesquida: 22 Grad
- Cala Agulla: 24 Grad
- Es Ribell: 23 Grad
- Cala Estany: 24 Grad
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