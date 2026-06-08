Mallorca im TV: All-inclusive-Test, Ballermann-Opening und Sonnencreme-Check

Sehnsucht nach Mallorca? Dann lohnt sich am Montag (8.6.) und Dienstag ein Blick ins Fernsehprogramm. Gleich mehrere Sendungen beschäftigen sich mit der Insel – vom Familienurlaub im All-inclusive-Hotel über das Opening am Ballermann bis hin zum großen Sonnencreme-Test am Strand.

Den Anfang macht am Montagabend um 20.15 Uhr der „Sat.1 Urlaubscheck“. Dabei geht es um eine Urlaubsform, die viele Reisende praktisch finden, andere aber eher kritisch sehen: All-inclusive. Getestet werden verschiedene Anlagen von DERTOUR, Iberostar und Barceló. Ein Paar sowie zwei Familien mit unterschiedlichen Urlaubswünschen probieren aus, wie gut Zimmer, Essen, Freizeitprogramm und Kinderbetreuung funktionieren. Die Reisen führen unter anderem nach Teneriffa und Ägypten – und nach Mallorca.

Dort testet Familie Demirhan aus Ennepetal in Nordrhein-Westfalen das Iberostar Albufera Park. Die vierköpfige Familie sucht vor allem eines: einen Urlaub, bei dem die Kinder genug Bewegung bekommen und die Eltern trotzdem zur Ruhe kommen können. Mutter Johanna, Vater Firat und die Kinder Olivia und Gabriel hoffen auf Pool, Wasserrutschen, ein gutes Kinderprogramm und auch ein bisschen Zeit zu zweit. Reiseexperte Christoph Karrasch ordnet die Erfahrungen der Urlauber ein. Außerdem erkunden die Familien ihre Urlaubsorte und treffen dabei auf deutsche Auswanderer, die Tipps abseits der klassischen Touristenpfade geben.

Opening im Bierkönig

Direkt im Anschluss bleibt Sat.1 auf Mallorca. Um 22.25 Uhr folgt eine Spiegel-TV-Reportage über das Opening im Bierkönig. Für viele Ballermann-Fans ist dieses Wochenende der inoffizielle Startschuss in die neue Partysaison. Die Flüge nach Palma sind voll, Hotels ausgebucht, und Tausende Feiernde zieht es in die Hotspots rund um Schinkenstraße und Bierstraße.

Im Mittelpunkt stehen die Auftritte der Partyschlagerstars in den großen Arenen. Für manche Künstler beginnt dort eine Saison, für andere entscheidet sich, ob sie auf der Insel weiter eine Rolle spielen. Auch wirtschaftlich ist das Opening wichtig: Für Bars, Clubs, Veranstalter und Hotels gilt es als Stimmungsbarometer für die kommenden Monate. Die Reportage begleitet unter anderem Unternehmer und Ex-Mega-Park-Chef Carlos Lucio und MK-Arena-Betreiberin Gerlinde Weininger, die sich im Wettbewerb der Partytempel behaupten müssen.

Mallorca-Programm für Dienstag

Am Dienstagabend geht es um 21 Uhr beim SWR wieder an den Strand. In „Ausgerechnet Sonnencreme“ macht Reporter Daniel Aßmann auf Mallorca den Sommer-Sonne-Strand-Belastungstest. Im Mittelpunkt steht eine Frage, die gerade auf der Insel viele Urlauber und Residenten betrifft: Welche Sonnencreme schützt wirklich gut?

Denn Sonnencreme ist nicht gleich Sonnencreme. Die Sendung nimmt verschiedene Sonnenschutzmittel unter die Lupe und prüft auf der Insel, welcher Lichtschutzfaktor wie lange schützt.