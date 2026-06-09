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Feuer neben Seniorenheim auf Mallorca: Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert Schlimmeres

Bei Reinigungsarbeiten im Torrent Major brach ein Brand aus, der schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte

Der Brand im Torrente neben dem Seniorenwohnheim.

Der Brand im Torrente neben dem Seniorenwohnheim. / Joan Mora

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Joan Mora

Großer Schreckmoment in Sóller im Norden von Mallorca: Gegen 20.30 Uhr ist am Montagabend (8.6.) während Reinigungsarbeiten im Torrent Major ein größerer Brand ausgebrochen.

Zum Einsatzort rückten Kräfte der Feuerwehr von Mallorca, der Ortspolizei und der Naturschutzbehörde Ibanat aus, um die Flammen zu bekämpfen. Letztere setzte zudem einen ihrer Hubschrauber ein, der Wasser über dem betroffenen Gebiet abwarf.

Keine Verletzten

Verletzt wurde niemand, und auch Evakuierungen waren nicht notwendig. Die größte Sorge bei Anwohnern und Rettungskräften löste jedoch die Nähe des Feuers zum Seniorenheim Fontsana de Sóller aus.

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Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

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