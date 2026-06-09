Wetterprognose für Mallorca: Dieser Sommer wird heißer als normal

Mallorca und die Nachbarinseln müssen sich auf einen heißeren Sommer als üblich einstellen. Die staatliche Wetteragentur Aemet geht davon aus, dass die Temperaturen zwischen Juli und September über den Normalwerten liegen werden. Bei den Niederschlägen werden dagegen keine größeren Abweichungen vom Durchschnitt der vergangenen Jahre erwartet. Nach Angaben der Aemet-Delegierten auf den Balearen, María José Guerrero, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent, dass das kommende Quartal wärmer als normal ausfällt.

Üblicherweise steigen die Temperaturen bis Mitte August an und gehen danach allmählich zurück. Der Zeitraum zwischen Mitte Juli und Mitte August gilt als der heißeste des Jahres, sowohl bei den Tageshöchstwerten als auch bei den Nachttemperaturen. In dieser Phase kommt es häufig zu tropischen Nächten, oft im Zusammenhang mit Warmluftzufuhr aus Nordafrika.

Instabiles Wetter ab Mitte August

Bei den Niederschlägen erwartet Aemet zwar keine auffälligen Abweichungen vom Durchschnitt. Allerdings verändert sich die Art der Regenfälle im Laufe des Sommers. Bis zur ersten Augusthälfte überwiegen meist schwache Niederschläge, häufig begleitet von Schlammregen und eher trockenen Gewittern. Ab der zweiten Augusthälfte nehmen instabile Wetterlagen zu. Dann sind auch kräftige Schauer und Gewitter mit starken Windböen möglich, vereinzelt sogar Tornados.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Temperatur des Mittelmeers. Derzeit liegt die Wassertemperatur bei rund 22 Grad und damit leicht über den üblichen Werten für diese Jahreszeit. Im Mai wurden laut Guerrero zeitweise Meeresoberflächentemperaturen von bis zu 26 Grad gemessen. Im Monatsmittel lag die Meerestemperatur bei 19,8 Grad, fast ein Grad über dem Durchschnitt. Es war der zweithöchste Wert seit dem Jahr 2000.

Ein besonders warmes Meer kann nach Einschätzung der Meteorologen am Ende des Sommers und im Herbst kräftige Gewitter begünstigen. Wenn Kaltluft in der Höhe über ein sehr warmes Meer zieht, können sich laut Guerrero starke Gewitter entwickeln. Ab Mitte August seien daher schwere Wetterphänomene nicht ausgeschlossen, sofern die atmosphärischen Bedingungen dies begünstigen.

Sehr warmer Frühling

Die Sommerprognose folgt auf einen sehr warmen Frühling auf den Balearen. Die Durchschnittstemperatur lag bei 15,8 Grad, an mehreren Orten des Archipels wurden Hitzerekorde verzeichnet. Auch die ersten Junitage brachten bereits sommerliche Höchstwerte, darunter 35,8 Grad in Sant Joan de Labritja auf Ibiza. Bei den Niederschlägen stach vor allem der März hervor, der besonders feucht war und einige Regenrekorde brachte. Zudem war der Frühling von Gewittern, Hagel und mehreren Episoden mit Schlammregen geprägt.

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