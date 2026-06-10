Dramatischer Rettungseinsatz an der Playa de Palma: Deutscher ertrinkt beinahe in Hotelpool

Die Ortspolizei von Palma hat einem 26 Jahre alten Deutschen am Dienstagnachmittag (9.6.) auf Mallorca das Leben gerettet, nachdem dieser beinahe in einem Hotelpool an der Playa de Palma ertrunken war. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgab, ereignete sich der Vorfall um kurz nach 19 Uhr.

Demnach erhielten die Beamten einen dringenden Notruf. Eine Patrouille befand sich ganz in der Nähe und eilte zum Ort des Geschehens. Als die Beamten eintrafen, hatte der Rettungsschwimmer des Hotels den jungen Mann schon aus dem Wasser geholt und mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Der Mann war bewusstlos, atmete nicht und war blau angelaufen.

15 Minuten Wiederbelebungsmaßnahmen

Die Beamten drängten zunächst die anderen Hotelgäste zurück, die sich als Schaulustige versammelt hatten. Dann unterstützten sie den Rettungsschwimmer bei den Maßnahmen. Nach rund 15 Minuten Wiederbelebung bekam der Mann wieder Puls und begann selbstständig zu atmen. Seine Atmung blieb jedoch zunächst erschwert. Die Beamten setzten ihm deshalb eine Atemhilfe ein, um die Atemwege freizuhalten.

Weitere Streifen der Ortspolizei brachten einen Defibrillator zum Einsatzort. Das Gerät prüfte die Vitalwerte des 26-Jährigen, ein Elektroschock war aber nicht nötig. Die Beamten überwachten den Mann weiter, bis um 19.21 Uhr der Rettungsdienst eintraf. Zu diesem Zeitpunkt hatte er wieder einen stabilen Puls und atmete selbstständig. Die Sauerstoffsättigung lag bei 95 Prozent.

Anschließend übernahm das Team eines Rettungswagens mit intensivmedizinischer Ausstattung die Versorgung. Der junge Mann wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht.