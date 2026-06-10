„Ich werde mich erschießen“: Sohn von Mallorcas Drogenbaronin La Paca stürmt Krankenhaus mit Pistole

Die Nationalpolizei hat El Ico, den Sohn der ehemaligen Drogenbaronin La Paca, in Palma festgenommen. Francisco Tomás Fernández Cortés, so der bürgerliche Name des inselweit bekannten Kriminellen, hatte am frühen Dienstagmorgen (9.6.) mit blutverschmierten Armen und einer Pistole in der Hand die Notaufnahme des Krankenhauses Son Llàtzer gestürmt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr. Nach Angaben der Nationalpolizei war der Mann stark aufgebracht und rief: „Ich werde mich erschießen!“ Mehrfach soll er das Magazin aus der Waffe genommen und wieder eingesetzt haben. Beschäftigte der Notaufnahme versteckten sich vor ihm. Der Zwischenfall führte laut Polizei dazu, dass der Betrieb der Notaufnahme vorübergehend unterbrochen werden musste.

Flucht nach Son Banya

Als mehrere Streifen der Nationalpolizei am Krankenhaus eintrafen, war El Ico bereits mit einem Auto geflohen. Kurz darauf entdeckten ihn die Beamten, als er offenbar versuchte, ins "Drogendorf" Son Banya hineinzufahren. Er habe versucht, mit hoher Geschwindigkeit zu fliehen, sei nach einer Verfolgungsjagd jedoch gestoppt worden. Da die Polizisten davon ausgingen, dass er bewaffnet war, zogen sie ihre Dienstwaffen und forderten ihn auf, sich zu ergeben. Widerstand leistete er nach Polizeiangaben bei der Festnahme allerdings nicht. In dem Wagen fanden die Beamten eine blutverschmierte Schreckschusspistole. Kriminaltechniker untersuchen nun, ob die Waffe so manipuliert worden war, dass sie scharfe Munition abfeuern konnte.

Bereits wenige Stunden zuvor war es in Son Banya zu einem weiteren Vorfall gekommen. Gegen zwei Uhr morgens waren bei der Nationalpolizei Hinweise auf eine Schlägerei eingegangen. Dabei soll eine Person, offenbar El Ico, mehrfach mit einer Pistole in die Luft geschossen haben. Als die Polizei in der Siedlung eintraf, war auf den Straßen niemand mehr anzutreffen. Bewohner wollten den Beamten zufolge nicht erklären, was geschehen war.

Mehrere Vorstrafen

El Ico wurde wegen Störung der öffentlichen Ordnung, illegalen Waffenbesitzes und eines Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit festgenommen, da er im Auto unterwegs war, obwohl ihm der Führerschein entzogen worden war. Der 40-Jährige hat zahlreiche Vorstrafen, unter anderem im Zusammenhang mit Drogenhandel, Körperverletzungen mit Schusswaffen und Verkehrsdelikten.

Nach seiner Festnahme wurde er in die Gewahrsamszellen der Polizeizentrale gebracht. Das Raubdezernat übernahm die Ermittlungen. Am Nachmittag wurde El Ico dem Bereitschaftsgericht in Palma vorgeführt. Beim Aussteigen aus dem Polizeiwagen rief er: „Was ist denn passiert? Ich habe doch niemanden umgebracht!“

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