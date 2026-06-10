Redaktion DM

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Kurz vor der Zwangsräumung: So sieht es im alten Gefängnis in Palma aus

Die Ortspolizei von Palma und die Nationalpolizei haben am Mittwochmittag (10.6.) mit der Zwangsräumung des ehemaligen Gefängnisses von Palma begonnen. In der ehemaligen Haftanstalt von Palma lebten zu Beginn des Verfahrens laut Erhebung 206 Menschen, zuletzt waren es noch rund 70. Grundlage für die Räumung ist ein Gerichtsbeschluss vom 29. Mai: In dem Gebäude bestünden erhebliche Sicherheitsrisiken. Nach Abschluss der Räumung soll das Gelände rund um die Uhr bewacht und anschließend zugemauert werden, um neue Besetzungen zu verhindern. Mehr Informationen