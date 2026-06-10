Mallorca-Urlauber belästigt Flugbegleiterin nach der Landung – Gericht verhängt Geldstrafe

Die Guardia Civil hat einen österreichischen Mallorca-Urlauber festgenommen, der nach der Landung auf Mallorca eine Flugbegleiterin sexuell belästigt hatte. Dies berichtet die Tageszeitung "Ultima Hora". Eine Anfrage der MZ bei der Guardia Civil mit Bitte um Bestätigung blieb zunächst unbeantwortet.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 3. Juni. Der 44-Jährige war mit einer Maschine von München nach Palma unterwegs. Schon während des Flugs belästigten der Mann und seine Freunde, mit denen er auf dem Weg in den Urlaub war, die Flugbegleiterinnen und andere weibliche Fluggäste. Als die Maschine landete und die Passagiere ausstiegen, umarmte er eine Flugbegleiterin an der Tür gegen ihren Willen und versuchte, sie zu küssen. Die Frau stieß in davon und sagte ihm, dass er sie nicht anfassen solle.

Anzeige bei der Polizei am Airport

Ein anderer Passagier kam der Frau zur Hilfe und der Mann ließ von ihr ab. Die Flugbegleiterin erstattete Anzeige bei der Polizei am Airport. Die Beamten der Guardia Civil werteten die Aufnahmen der Sicherheitskameras aus. Die Airline-Mitarbeiterin identifizierte den Mann.

Mithilfe der Passagierliste stellten die Beamten fest, dass der Österreicher und seine Freunde in einem Hotel an der Playa de Palma untergekommen waren. Die Guardia Civil nahm den Täter dort fest. Er wurde der Justiz überstellt. Vor dem Gericht in Palma gab der Mann den Übergriff zu. In einem Eilverfahren verurteilte ihn der Richter zu einer Geldstrafe in Höhe von 360 Euro. Der Mann verließ die Insel kurz darauf in Richtung Heimat.