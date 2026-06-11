Feuer im Krankenhaus von Manacor: Mehrere Bereiche geräumt
Die Pädiatrie und die Chirurgie des Krankenhauses von Manacor wurden vorsorglich evakuiert, nachdem ein Brand ausgebrochen war
Im Krankenhaus von Manacor ist am Donnerstagnachmittag (11.6.) ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Bereiche des Gebäudekomplexes mussten daraufhin geräumt werden, wie aus Kreisen der Rettungsdienste bestätigt wurde. Nach ersten Informationen gibt es keine Verletzten.
Der Brand brach kurz nach 17 Uhr aus. Die Flammen entstanden offenbar im Küchenbereich, möglicherweise aufgrund eines Problems mit einem Heizkessel. Durch das Feuer bildete sich dichter Rauch, der sich in der Umgebung des Gebäudes ausbreitete.
Pädiatrie und Chirurgie geräumt
Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Streifen der Ortspolizei und der Nationalpolizei rückten zum Krankenhaus aus. Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Pädiatrie sowie der Bereich der Chirurgie ohne stationäre Aufnahme geräumt. Zudem wurde angeordnet, die Aufzüge nicht zu benutzen.
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