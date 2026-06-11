Tragödie auf Mallorca: Defekter Kühlschrank soll tödlichen Brand in Magaluf ausgelöst haben

Ein elektrischer Defekt an einem Kühlschrank könnte die Ursache des Brandes sein, bei dem in der Nacht auf Donnerstag (11.6.) in Magaluf zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Der Bewohner des Apartments im zweiten Stock, in der das Feuer ausgebrochen war, berichtete, er habe die Flammen entdeckt und versucht, sie selbst zu löschen. „Er hat Wasser und einen Feuerlöscher genommen, konnte den Brand aber nicht löschen“, sagte Eduardo Sánchez, ein Anwohner aus dem ersten Stock des Hauses. Die Guardia Civil wartet darauf, Zeugenaussagen aufnehmen und die betroffene Wohnung betreten zu können, um die Ursache des Unglücks zu bestätigen.

Der Brand, der gegen 5.23 Uhr am frühen Morgen ausgebrochen war, überraschte die Bewohner im Schlaf. Eine britische Bewohnerin aus dem zweiten Stock des Apartmentblocks erklärte, sie sei durch den dichten Rauch geweckt worden, der sich im Gebäude ausgebreitet hatte. „Wir haben den Rauch bemerkt und sind rausgerannt“, berichtete sie.

"Dachten, es wäre Partylärm"

Auch Jairo und Rafa, Mitarbeiter eines Hotels in der Gegend und Bewohner eines Nachbargebäudes schliefen zu diesem Zeitpunkt. „Wir haben plötzlich Schreie gehört. Zuerst dachten wir, es sei Partylärm, weil in dieser Gegend immer Leute feiern. Aber es waren herzzerreißende Schreie. Es roch stark nach Rauch, und als wir aus dem Fenster schauten, sahen wir das Feuer“, erzählten sie.

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Die beiden Todesopfer wohnten nach Angaben von Rettungskräften in verschiedenen Wohnungen des neunstöckigen Gebäudes. Es soll sich um einen 58 Jahre alten Mann und eine noch nicht identifizierte Frau handeln. Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass sie an einer Rauchvergiftung starben, als sie versuchten, aus dem Gebäude zu fliehen.

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