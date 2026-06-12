Wetter auf Mallorca: Der Sommer nähert sich mit großen Schritten

Noch eine reichliche Woche ist es hin bis zum Sommerstart 2026. Dem Wettergott juckt es aber jetzt bereits in den Fingern. Zum Wochenende auf Mallorca wird das Wetter auf der Insel fast schon hochsommerlich. Die Temperaturen ziehen nochmal an und nähern sich dem Bereich für eine Hitzewarnung. Regen oder auch nur Wolken sind ausgeschlossen.

In den vergangenen Tagen waren die Temperaturen kurz gesunken. Nun geht es wieder hinauf. Am Freitag rechnet der spanische Wetterdienst Aemet mit 30 Grad in der Inselmitte, 25 bis 28 Grad an den Küsten Mallorcas.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost, am Meer etwas flotter. Die Sonne scheint den ganzen Tag bis 21.17 Uhr. Punktuell ist eine Tropennacht möglich. Davon ist die Rede, wenn die Temperaturen nicht unter die 20-Grad-Marke sinken. In der Inselmitte wird es bei 13 Grad kühler.

So wird das Wetter am Wochenende

Am Samstag startet der erste Hitzeschub. Die Temperaturen steigen an den Küsten über die 30-Grad-Marke. Im Zentrum Mallorcas, fernab vom Meer, werden es 33 Grad. Die Wassertemperaturen liegen bei 23 Grad an der Playa de Muro, 24 Grad an der Playa de Palma. Wind und Wellen sind schwach.

Die Temperaturen in der Nacht bleiben vorerst konstant. Das nächtliche Schwitzen kann zum Glück noch warten. Sonnenaufgang ist dieser Tage um 6.21 Uhr. In den Mittagsstunden und am frühen Nachmittag werden am Sonntag 34 Grad in der Inselmitte erreicht. Zur Hitzewarnung, die auf Mallorca bei 36 Grad starten, fehlen nur noch zwei Grad.

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Keine Änderungen in der neuen Woche

Die Temperaturen bleiben zum Start in die neue Woche konstant. Das heißt, in der Inselmitte werden es weiterhin 34 Grad. Am Montag tauchen einige schattenspendende Wolken auf. Ab Dienstag scheint die Sonne wieder durchgehend. Regen ist derzeit nicht mehr vorgesehen.