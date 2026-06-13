Sinnloser Vandalismus auf Mallorca: Junger Deutscher zertrümmert Taxi-Scheibe in der Schinkenstraße
Die Ortspolizei von Palma nahm den 24-Jährigen nach dem Vorfall an der Playa de Palma fest
Deutscher Randalierer an der Playa de Palma: Die Ortspolizei von Palma hat am Montag (8.6.) gegen 23.20 Uhr einen 24-jährigen Deutschen festgenommen, der im Verdacht steht, die Scheibe eines Taxis eingeschlagen zu haben. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung der Straßen Llaüt und Pare Bartomeu Salvà, der sogenannten Schinkenstraße. Das teilte die Ortspolizei am Samstag (13.6.) in einer Pressenotiz mit.
Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, stand eine Streife wegen des dichten Verkehrs im Carrer de Llaüt. Vor dem Wagen der Beamten hielt ein Taxi an, um einer größeren Gruppe Fußgänger an einem Zebrastreifen Vorrang zu gewähren.
In diesem Moment soll einer der Passanten mit dem rechten Ellbogen so heftig gegen die hintere rechte Scheibe des Taxis geschlagen haben, dass das Glas zerbrach. Anschließend ging der Mann weiter, als sei nichts geschehen.
Verfolgung aufgenommen
Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Auch der 49-jährige spanische Taxifahrer lief hinter ihm her. Wenige Meter vom Tatort entfernt konnten die Beamten den Mann stellen.
Bei der Kontrolle bemerkten sie, dass der Deutsche kleinere Schnittverletzungen und Blutspuren am rechten Ellbogen aufwies. Diese Verletzungen passten nach Einschätzung der Polizei zu dem eingeschlagenen Fenster. Bei der Überprüfung des Taxis zeigte sich, dass die rechte Seitenscheibe der Schiebetür vollständig zerstört war; auch die feststehende hintere rechte Scheibe war beschädigt.
Der junge Mann wurde daraufhin festgenommen, zunächst zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Gesundheitszentrum gebracht und anschließend in den Polizeigewahrsam überstellt. Der Taxifahrer erstattete Anzeige. Die weiteren Ermittlungen übernahm die spanische Nationalpolizei.
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