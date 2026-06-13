Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Carlos LucioMartin DemichelisWetterMallorca LIve Festival
instagramlinkedin

Urlauber an der Playa de Palma fast tot geschlagen: Polizei nimmt Mann auf Mallorca fest

Das Opfer erlitt bei dem Angriff im August 2025 schwere Kopfverletzungen und daraus resultierend bleibende Folgeschäden

Die Nationalpolizei nahm den Mann fest.

Die Nationalpolizei nahm den Mann fest. / Policía Nacional

Folgen Sie uns bereits?Marken Sie uns als bevorzugte Medien
Hinzufügen zu Google
Marcos Ollés

Marcos Ollés

Die spanische Nationalpolizei hat in Palma einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im vergangenen Sommer einen Urlauber auf Mallorca brutal angegriffen zu haben. Das Opfer erlitt durch einen heftigen Faustschlag schwerste Verletzungen, die bleibende Folgen hinterlassen haben.

Wie die Polizei am Samstag (13.6.) mitteilte, ereignete sich der Vorfall im August 2025 vor einer Diskothek an der Playa de Palma. Demnach schlug ein Mann einem Urlauber unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte brach daraufhin zusammen und verlor das Bewusstsein. Er erlitt mehrere Schädelbrüche sowie innere Blutungen im Kopfbereich.

Verletzter blieb am Boden liegen

Der Verletzte blieb am Boden liegen, bis ein Freund ihn fand, als er das Lokal verließ. Mehrere Streifenwagen der Nationalpolizei rückten aus, konnten den Täter jedoch zunächst nicht ausfindig machen. Das Opfer musste mehrere Tage auf der Intensivstation des Krankenhauses Son Espases behandelt werden.

Bundesliga-Saison vorbei: Die Fußballer nehmen wieder die Playa de Palma ein

An der Playa de Palma. / Nele Bendgens

Später stellten die Ärzte fest, dass der Mann schwere Folgeschäden davongetragen hatte. Er verlor unter anderem einen Teil seines Erinnerungsvermögens, litt unter Migräne und starken Stimmungsschwankungen, zudem war seine Konzentrationsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt. An den eigentlichen Angriff konnte sich das Opfer nicht erinnern.

Verdacht auf schwere Körperverletzung

Die Mordkommission der Nationalpolizei übernahm die Ermittlungen, um den Täter zu identifizieren und den Vorfall aufzuklären. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es den Beamten schließlich, den mutmaßlichen Angreifer zu identifizieren. Der Senegalese hatte Spanien nach der Tat verlassen, woraufhin ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde.

Verwandte nachrichten

Am vergangenen Dienstag konnten Beamte der Einheit für Bürgerbetreuung, die Präventionsaufgaben an der Playa de Palma wahrnahmen, den Mann ausfindig machen. Nach seiner Kontrolle und Identifizierung wurde er wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung festgenommen.

Abonnieren, um zu lesen

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Playa-Unternehmer Carlos Lucio kauft weiter die legendäre Bierstraße auf Mallorca auf
  2. Mallorcas Rettungsschwimmer schlagen Alarm: „Lage an Calviàs Küste ist untragbar“
  3. Über 30 Grad, aber noch keine Hitzewarnung: So wird das Wetter auf Mallorca am Wochenende
  4. Ein Sexsymbol der 80er, die schönste Frau der Welt und deutsche TV-Stars: So war die Marcel Remus-Party auf Mallorca
  5. Mietwagen-Schock auf Mallorca: Preise steigen um mehr als ein Drittel
  6. Kurz nach Vertragsverlängerung: Martin Demichelis verlässt Real Mallorca offenbar in Richtung RB Leipzig
  7. Auf Mallorca trat er beim Festival 'Circaire' auf: Zirkuskünstler mit deutschen Wurzeln stirbt bei tragischem Surfunfall
  8. Feuer im Krankenhaus von Manacor: Mehrere Bereiche geräumt

So lief der erste Tag beim Mallorca Live Festival

So lief der erste Tag beim Mallorca Live Festival

Urlauberausgaben und vollster Tag des Jahres: So werden Mallorcas wichtigste Zahlen gemessen

Urlauberausgaben und vollster Tag des Jahres: So werden Mallorcas wichtigste Zahlen gemessen

Streik am Flughafen Mallorca: Betreuer für Passagiere mit Handicap protestieren weiter

Streik am Flughafen Mallorca: Betreuer für Passagiere mit Handicap protestieren weiter

Urlauber an der Playa de Palma fast tot geschlagen: Polizei nimmt Mann auf Mallorca fest

Urlauber an der Playa de Palma fast tot geschlagen: Polizei nimmt Mann auf Mallorca fest

Erste Maschine aus Abu Dhabi landet auf Mallorca: So will Etihad die Palma-Verbindung ausbauen

Erste Maschine aus Abu Dhabi landet auf Mallorca: So will Etihad die Palma-Verbindung ausbauen

Sinnloser Vandalismus auf Mallorca: Junger Deutscher zertrümmert Taxi-Scheibe in der Schinkenstraße

Sinnloser Vandalismus auf Mallorca: Junger Deutscher zertrümmert Taxi-Scheibe in der Schinkenstraße

"Ich möchte niemanden hereinbitten": So beengt lebt ein 69-jähriger Auswanderer in seinem Wohnmobil auf Mallorca

"Ich möchte niemanden hereinbitten": So beengt lebt ein 69-jähriger Auswanderer in seinem Wohnmobil auf Mallorca

Neue Hilfen für Familien auf Mallorca: Sommerbetreuung von Kindern wird gefördert

Neue Hilfen für Familien auf Mallorca: Sommerbetreuung von Kindern wird gefördert
Tracking Pixel Contents