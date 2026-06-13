Urlauber an der Playa de Palma fast tot geschlagen: Polizei nimmt Mann auf Mallorca fest

Die spanische Nationalpolizei hat in Palma einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im vergangenen Sommer einen Urlauber auf Mallorca brutal angegriffen zu haben. Das Opfer erlitt durch einen heftigen Faustschlag schwerste Verletzungen, die bleibende Folgen hinterlassen haben.

Wie die Polizei am Samstag (13.6.) mitteilte, ereignete sich der Vorfall im August 2025 vor einer Diskothek an der Playa de Palma. Demnach schlug ein Mann einem Urlauber unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte brach daraufhin zusammen und verlor das Bewusstsein. Er erlitt mehrere Schädelbrüche sowie innere Blutungen im Kopfbereich.

Verletzter blieb am Boden liegen

Der Verletzte blieb am Boden liegen, bis ein Freund ihn fand, als er das Lokal verließ. Mehrere Streifenwagen der Nationalpolizei rückten aus, konnten den Täter jedoch zunächst nicht ausfindig machen. Das Opfer musste mehrere Tage auf der Intensivstation des Krankenhauses Son Espases behandelt werden.

An der Playa de Palma. / Nele Bendgens

Später stellten die Ärzte fest, dass der Mann schwere Folgeschäden davongetragen hatte. Er verlor unter anderem einen Teil seines Erinnerungsvermögens, litt unter Migräne und starken Stimmungsschwankungen, zudem war seine Konzentrationsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt. An den eigentlichen Angriff konnte sich das Opfer nicht erinnern.

Verdacht auf schwere Körperverletzung

Die Mordkommission der Nationalpolizei übernahm die Ermittlungen, um den Täter zu identifizieren und den Vorfall aufzuklären. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es den Beamten schließlich, den mutmaßlichen Angreifer zu identifizieren. Der Senegalese hatte Spanien nach der Tat verlassen, woraufhin ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde.

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Am vergangenen Dienstag konnten Beamte der Einheit für Bürgerbetreuung, die Präventionsaufgaben an der Playa de Palma wahrnahmen, den Mann ausfindig machen. Nach seiner Kontrolle und Identifizierung wurde er wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung festgenommen.

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