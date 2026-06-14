Mallorca wird zum Brutkasten: Ist die 40-Grad-Marke fällig?

Der Sommerbeginn naht auf Mallorca - und damit schießen wie jedes Jahr die Temperaturen nach oben. Pünktlich zum Sommerbeginn am kommenden Wochenende soll sich das Thermometer ein erstes Mal in diesem Jahr der 40-Grad-Marke annähern.

Der Sonntag geht überall sonnig und örtlich wolkig zu Ende. Die Temperaturen liegen vor allem in der Inselmitte am späten Nachmittag noch knapp über 30 Grad. In der Nacht gehen die Werte dann bis auf 15 bis 20 Grad herunter. Die tropische Nacht soll es im Süden der Insel, also in Andratx, Palma und Llucmajor, geben.

Montag noch einmal angenehm

Der Montag startet dann fast überall sonnig, hier und da ziehen ein paar harmlose Wölkchen über die Insel, speziell in der Serra de Tramuntana kann es auch mal dichter bewölkt sein. Spätestens am Mittag sollen sich die Wolken dann aber auflösen und überall knallt die Sonne vom Himmel.

Die Höchstwerte schaffen es bis zum Nachmittag auf noch angenehme 26 bis 31 Grad. Am heißesten wird es in Inca, am kühlsten bleibt es rund um Andratx. Nachts gehen die Temperaturen bis auf 15 bis 18 Grad zurück, eine Tropennacht soll es nirgends geben.

Am Dienstag wird es heißer

Mit dem Montag endet dann aber der angenehm temperierte Teil der Woche. Die Höchstwerte steigen ab Dienstag deutlich an. Der Dienstag selbst bringt - welche Überraschung - viel Sonne.

Helios treibt die Höchstwerte auf 29 bis 35 Grad hinauf, wobei es einmal mehr rund um Inca am heißesten wird. Wer sich rund um Andratx aufhält, kann noch einmal durchatmen.

Mittwoch bis 36 Grad

Änderungen soll es auch am Mittwoch keine geben. Die Sonne scheint von früh bis spät - und das derzeit ja auch ziemlich lange, etwa von 6.20 Uhr bis 21.20 Uhr. Die Temperaturen erreichen 31 bis 36 Grad.

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Und keine Angst: Wem das noch nicht reicht, der wird gegen Ende der Woche noch höhere Werte kredenzt bekommen. Am Donnerstag soll es hier und da mal ein Grad kühler werden, bevor ab Freitag die Insel die Heizung noch stärker anwirft. Am Samstag können örtlich Werte von 38 Grad erreicht werden - namentlich in Sóller, Inca, Santa Maria und Porreres. Die Wassertemperaturen sind dementsprechend bestens geeignet zum Baden.