Zum zweiten Mal dieses Jahr: Junger Mann nach Sturz an Mallorcas beliebtester Bucht schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist an der sogenannten Instagram-Bucht Caló des Moro in der Gemeinde Santanyí schwer verletzt worden. Der Mann stürzte am Montag (15.6.) in einem felsigen Bereich aus einer Höhe von etwa fünf bis sieben Metern in die Tiefe und prallte auf die Felsen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Bereits vor einigen Wochen verletzte sich eine 17-Jährige an derselben Bucht.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Rettungsdienstes 061 gegen 12.30 Uhr. Nachdem der Notruf 112 alarmiert worden war, wurden mehrere Rettungskräfte mobilisiert. Es rückten mehreren Krankenwagen an, die Sanitäter versorgten den Verletzten vor Ort und stabilisierten ihn.

Ins Krankenhaus ausgeflogen

Für die Bergung wurde der Hubschrauber „Milana“ der Feuerwehr angefordert. Mit ihm wurde der 27-Jährige ins Krankenhaus Son Espases in Palma geflogen, wo der Mann mit einer ernsten Prognose eingeliefert wurde. /slr