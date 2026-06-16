Dieb stiehlt Rucksack von deutschem Mallorca-Urlauber an der Playa – doch ein Detail wird ihm zum Verhängnis

Einem deutschen Urlauber ist am Samstag (13.6.) gegen 16 Uhr an der Playa de Palma der Rucksack gestohlen worden. Doch der Dieb kam damit nicht weit: In der Tasche befand sich ein aktives Ortungsgerät, wie die Ortspolizei am Dienstag (16.6.) in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Der Deutsche lag am Strand an der Playa de Palma, als sich ein Dieb seinen Rucksack schnappte. Kurz danach meldete der Urlauber den Diebstahl an der Wache der Ortspolizei Palma an der Carretera del Arenal auf der Höhe vom Balenario 6. Gemeinsam mit dem Mann folgten die Beamten dem Signal des Trackers und suchten die Straßen in der Nähe ab. Die Spur führte sie bis in dem Carrer Acapulco, auf der Höhe zwischen den Balnearios 9 und 10.

Dort entdeckten die Ortspolizisten ein falsch geparktes Auto. Im Inneren schlief ein 44-jähriger Spanier bei laufendem Motor. Nach Angaben der Polizei wirkte der Mann sehr benommen und reagierte zunächst kaum auf die Aufforderung, den Motor abzustellen.

Urlauber erkannte sofort seinen Rucksack

Da das Signal des Ortungsgeräts weiterhin aus dem Fahrzeug kam, öffnete einer der Beamten die hintere Seitentür. Wie erwartet, fanden die Polizisten auf der Rückbank den grünen Rucksack, den der deutsche Urlauber sofort als seinen erkannte.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass aus der Tasche eine Uhr im Wert von rund 450 Euro fehlte. Der 44-Jährige gab an, den Rucksack gestohlen und die Uhr in einen Müllcontainer geworfen zu haben. Eine Suche der Beamten an der angegebenen Stelle blieb jedoch erfolglos.

Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Mann wurde wegen des Verdachts auf Diebstahl festgenommen und später der Nationalpolizei übergeben. Der Rucksack und das Ortungsgerät gaben die Beamten auf der Wache dem Urlauber zurück. Das Auto des Verdächtigen wurde vom städtischen Abschleppdienst entfernt und ins Depot gebracht.