Tödlicher Verkehrsunfall auf zweitem Ring um Palma
Ein 34-Jähriger verstarb am Unfallort, ein 68-Jähriger verletzte sich schwer
Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen (16.6.) bei einem Frontalzusammenstoß auf Mallorca gestorben. Der Gegenüber kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases.
Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, geschah der Unfall gegen 5.50 Uhr auf der Ma-30, bekannt als der zweite Autobahnring rund um Palma.
Der 34-Jährige war in einem Dacia Richtung Flughafenautobahn unterwegs, ein 68-Jähriger hatte mit einem Lieferwagen gerade seine Frau am Airport abgesetzt und fuhr in die andere Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen stießen beide Fahrzeuge auf Höhe des Gemüse- und Obstgroßmarktes Mercapalma zusammen.
Feuerwehr musste die Fahrer freischneiden
Die Feuerwehr musste beide Fahrer aus ihren Fahrzeugen freischneiden. Der 34-Jährige verstarb noch am Unfallort. Die Guardia Civil übernahm die Ermittlungen und kümmerte sich um die Verkehrsführung. Denn die Straße blieb nach dem Unfall komplett gesperrt. Zu dieser Uhrzeit ist sie jedoch stark von Lieferwagen und LKWs befahren, die zum Mercapalma wollen.
Früher kam es vermehrt auf dem zweiten Ring zu tödlichen Unfällen. Eine Änderung der Streckenführung sorgte für Besserung.
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