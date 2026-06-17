Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Cala RatjadaLuxusurlaubDavid GuettaSonnencreme
instagramlinkedin

Hitzewelle möglich: Ab wann es so richtig heiß auf Mallorca wird

Die Temperaturen steigen am Wochenende auf der Insel nochmal an. Die 40-Grad-Marke könnte geknackt werden

Hitze auf Mallorca: Wenn die Sonne auf die Playa de Palma knallt

Hitze auf Mallorca: Wenn die Sonne auf die Playa de Palma knallt / Clara Margais/dpa

Folgen Sie uns bereits?Marken Sie uns als bevorzugte Medien
Hinzufügen zu Google
Ralf Petzold

Ralf Petzold

Am Sonntag (21.6.) beginnt der Sommer. Schon am Freitag oder spätestens am Samstag dürfte es die erste Hitzewarnung auf Mallorca geben. Die Temperaturen ziehen nochmal kräftig an. Selbst eine Hitzewelle ist möglich.

Am Dienstag lagen die Höchsttemperaturen bei 35 Grad in der Inselmitte. Der spanische Wetterdienst Aemet ruft ab 36 Grad auf Mallorca die erste Hitzewarnstufe Gelb aus.

Wassertemperaturen auf Mallorca

Die Höchstwerte bleiben am Mittwoch bei 35 Grad - wie üblich in der Inselmitte. An den Küsten werden es nur um die 30 Grad. Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sucht man vergeblich. Am Meer weht der Wind etwas flotter.

Bundesliga-Saison vorbei: Die Fußballer nehmen wieder die Playa de Palma ein

Am Strand wird es voll. / Nele Bendgens

Die Wassertemperaturen liegen bei 25 Grad an der Playa de Muro und an der Playa de Palma. Viel Wellengang herrscht an den Küsten rund um die Insel nicht.

Der Sonnenuntergang erreicht mit 21.19 Uhr langsam den spätesten Zeitpunkt des Jahres. Morgens geht die Sonne bereits wieder später auf, derzeit 6.21 Uhr. In manchen Orten gibt es eine Tropennacht mit Mindesttemperaturen von 20 Grad oder mehr. Zuletzt war das in Sóller, Palma und Cala Ratjada der Fall.

Bislang noch keine Hitzewarnung ausgegeben - sie dürfte aber folgen

Die Aemet-Wetterkarte zeigt für Donnerstag und Freitag bereits 37 Grad in der Inselmitte an. Der spanische Wetterdienst verzichtet Stand Mittwochmorgen aber noch auf eine Hitzewarnung. Wenige Wolken tauchen auf, ansonsten ändert sich herzlich wenig.

Am Samstag sollen es dann schon 38 Grad werden, Sonntag kommt der nächste Hitzeschub und die 40-Grad-Marke könnte fallen. Auch am Montag bleibt es heiß. Die Definition für eine Hitzewelle auf Mallorca schreibt drei Tage in Folge mit mindestens 39 Grad an einem Ort vor. Das könnte eintreffen.

Verwandte nachrichten

Derzeit noch nicht abzusehen ist die Staublage. Hitze auf Mallorca wird in aller Regel durch warme Luftmassen aus Afrika ausgelöst, die Saharastaub mitbringen. Bislang rechnet Aemet nur damit, dass der Wind am Wochenende etwas zunimmt.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Martín-Demichelis-Wechsel zu RB Leipzig: Jetzt spricht Real Mallorcas Geschäftsführer
  2. Wir haben keinen Piloten': Flug ab Mallorca verspätet sich um acht Stunden
  3. Großteil der Belegschaft ausgetauscht und neuer Name für das 'Schatzi' von Krümel: So soll das Chalet X 'das beste Clubrestaurant im Südwesten Mallorcas' werden
  4. Mallorcas „geheime“ Buchten sind längst ein Geschäft
  5. Windelstreit in Artà: Restaurantbesuch eines deutschen Mallorca-Urlaubers endet mit Polizeieinsatz
  6. Balearen ziehen Solar-Notbremse: Neue Photovoltaikparks auf dem Land vorerst gestoppt
  7. Nit de Sant Joan in Palma: Was bei der Johannisnacht auf dem Programm steht – und wo die eigentliche Party stattfindet
  8. „Uneingeschränktes All-inclusive' in Cala Ratjada: Werbung für entfesselte Abifahrten sorgt für Ärger

Hitzewelle möglich: Ab wann es so richtig heiß auf Mallorca wird

Hitzewelle möglich: Ab wann es so richtig heiß auf Mallorca wird

Er kochte für die Queen – jetzt stand Stefan Pappert auf Mallorca am Herd

Er kochte für die Queen – jetzt stand Stefan Pappert auf Mallorca am Herd

„Spaß ja, Exzesse nein“: Reisebüro-Verband kritisiert Werbung für Abifahrten nach Cala Ratjada

„Spaß ja, Exzesse nein“: Reisebüro-Verband kritisiert Werbung für Abifahrten nach Cala Ratjada

Zehn Minuten, dann wird geklatscht: Wie ein Hamburger Mallorca zum Nachdenken bringt

Zehn Minuten, dann wird geklatscht: Wie ein Hamburger Mallorca zum Nachdenken bringt

Windelstreit in Artà: Restaurantbesuch eines deutschen Mallorca-Urlaubers endet mit Polizeieinsatz

Windelstreit in Artà: Restaurantbesuch eines deutschen Mallorca-Urlaubers endet mit Polizeieinsatz

Dieb stiehlt Rucksack von deutschem Mallorca-Urlauber an der Playa – doch ein Detail wird ihm zum Verhängnis

Dieb stiehlt Rucksack von deutschem Mallorca-Urlauber an der Playa – doch ein Detail wird ihm zum Verhängnis

Nit de Sant Joan in Palma: Was bei der Johannisnacht auf dem Programm steht – und wo die eigentliche Party stattfindet

Nit de Sant Joan in Palma: Was bei der Johannisnacht auf dem Programm steht – und wo die eigentliche Party stattfindet

Von Buenos Aires ins Lonja-Viertel in Palma: Ein Ehepaar kocht auf Mallorca gegen das Heimweh an

Von Buenos Aires ins Lonja-Viertel in Palma: Ein Ehepaar kocht auf Mallorca gegen das Heimweh an
Tracking Pixel Contents