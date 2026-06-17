Hitzewelle möglich: Ab wann es so richtig heiß auf Mallorca wird

Am Sonntag (21.6.) beginnt der Sommer. Schon am Freitag oder spätestens am Samstag dürfte es die erste Hitzewarnung auf Mallorca geben. Die Temperaturen ziehen nochmal kräftig an. Selbst eine Hitzewelle ist möglich.

Am Dienstag lagen die Höchsttemperaturen bei 35 Grad in der Inselmitte. Der spanische Wetterdienst Aemet ruft ab 36 Grad auf Mallorca die erste Hitzewarnstufe Gelb aus.

Wassertemperaturen auf Mallorca

Die Höchstwerte bleiben am Mittwoch bei 35 Grad - wie üblich in der Inselmitte. An den Küsten werden es nur um die 30 Grad. Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sucht man vergeblich. Am Meer weht der Wind etwas flotter.

Am Strand wird es voll. / Nele Bendgens

Die Wassertemperaturen liegen bei 25 Grad an der Playa de Muro und an der Playa de Palma. Viel Wellengang herrscht an den Küsten rund um die Insel nicht.

Der Sonnenuntergang erreicht mit 21.19 Uhr langsam den spätesten Zeitpunkt des Jahres. Morgens geht die Sonne bereits wieder später auf, derzeit 6.21 Uhr. In manchen Orten gibt es eine Tropennacht mit Mindesttemperaturen von 20 Grad oder mehr. Zuletzt war das in Sóller, Palma und Cala Ratjada der Fall.

Bislang noch keine Hitzewarnung ausgegeben - sie dürfte aber folgen

Die Aemet-Wetterkarte zeigt für Donnerstag und Freitag bereits 37 Grad in der Inselmitte an. Der spanische Wetterdienst verzichtet Stand Mittwochmorgen aber noch auf eine Hitzewarnung. Wenige Wolken tauchen auf, ansonsten ändert sich herzlich wenig.

Am Samstag sollen es dann schon 38 Grad werden, Sonntag kommt der nächste Hitzeschub und die 40-Grad-Marke könnte fallen. Auch am Montag bleibt es heiß. Die Definition für eine Hitzewelle auf Mallorca schreibt drei Tage in Folge mit mindestens 39 Grad an einem Ort vor. Das könnte eintreffen.

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Derzeit noch nicht abzusehen ist die Staublage. Hitze auf Mallorca wird in aller Regel durch warme Luftmassen aus Afrika ausgelöst, die Saharastaub mitbringen. Bislang rechnet Aemet nur damit, dass der Wind am Wochenende etwas zunimmt.