Urlauberin rastet am Flughafen Mallorca aus und greift Guardia Civil an

Eine 36-jährige Urlauberin aus Irland ist in der Nacht zu Mittwoch (17.6.) am Flughafen Mallorca festgenommen worden, nachdem sie mehrere Beamte der Guardia Civil angegriffen haben soll. Gegen sie wird wegen des Verdachts auf Widerstand gegen die Staatsgewalt ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Guardia Civil gegen 0.30 Uhr. Die Beamten wollten die Frau, die mit einem Flug aus Edinburgh angekommen war, identifizieren. Als sich die Polizisten ihr näherten, soll sie sich auf sie gestürzt und sie attackiert haben.

Scheibe im Polizeiwagen zerstört

Nach einem Gerangel gelang es den Beamten, die Frau zu überwältigen und festzunehmen. Auch im Streifenwagen soll die Urlauberin ihr Verhalten fortgesetzt haben. Demnach schlug sie gegen den Innenraum des Fahrzeugs und zerbrach mit Tritten die hintere linke Fensterscheibe. Dabei wurden nach Angaben der Guardia Civil Beamte verletzt. Die Festgenommene wurde zunächst in die Arrestzellen gebracht und später dem Haftrichter vorgeführt.

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