Bullenhitze erreicht Mallorca: Wetterdienst ruft erste Hitzewarnung des Jahres auf der Insel aus

Etwas früher als erwartet hat der spanische Wetterdienst Aemet für den Donnerstag (18.6.) die Warnstufe Gelb wegen Hitze auf Mallorca ausgegeben. Sie gilt nicht in der Inselmitte, wo für gewöhnlich die höchsten Temperaturen erreicht werden, sondern im Süden um Palma von 12 bis 19 Uhr.

Laut der Warnung können es bis zu 36 Grad werden. Auf der Aemet-Wetterkarte werden derzeit aber höchstens 35 Grad am Nachmittag in Llucmajor prognostiziert. Das entspricht den Werten der vergangenen Tage.

Die Sonne scheint kräftig, der Wind weht schwach bis mäßig aus Richtung Ost-Nordost. Es dürfte in den meisten Gebieten Mallorcas zu einer Tropennacht mit mindestens 20 Grad kommen.

Es wird noch heißer

Am Freitag und Samstag gilt die Warnstufe Gelb von 12 bis 20 Uhr im Süden und der Inselmitte. Sollen es am Freitag laut der Warnung 37 Grad werden, liegen die Höchstwerte am Samstag schon bei 38 Grad. Diesmal sind die Daten deckungsgleich mit der Wetterkarte. Wer eine Abkühlung von der ganz großen Hitze sucht, sollte nach Cala Ratjada fahren. Dort sollen es höchstens 31 bis 32 Grad werden.

Verdammte Hitze, meint diese Dame. | FOTO: LÓPEZ / Lopez

Wie üblich sorgen warme Luftmassen aus Afrika für den Temperaturanstieg auf Mallorca, sie haben Saharastaub im Gepäck, der sich ab Freitag bemerkbar macht. Der eigentlich wenig bewölkte Himmel erscheint den trübe, bei besonders viel Staub gar wie eine Wolkenschicht.

Warnstufe Orange wahrscheinlich

Für den Sonntag (Sommerbeginn) und Montag ist es wahrscheinlich, dass Aemet die Warnstufe Gelb auf Orange erhöht. Laut Wetterkarte werden es 41 Grad in der Inselmitte. Auch in Llucmajor soll die 40-Grad-Marke geknackt werden.

Nach derzeitiger Prognose sinken die Temperaturen um ein, zwei Grad am Dienstag. Eine wirkliche Abkühlung ist in den kommenden zwei Monaten wohl eher unwahrscheinlich. Auf Sport in der Hitze sollte verzichtet werden.