Migrationsdrama vor Mallorca: Toter Bootsinsasse vor Cabrera gefunden

Die Ankunft von Migrantenbooten aus Algerien auf den Balearen geht weiter. Dabei kommt es auch immer wieder zu Todesfällen. Tragisch verlief ein Einsatz am Dienstagabend (16.6.) kurz nach 20 Uhr vor Cabrera: Auf einem Boot, das rund 19 Seemeilen südöstlich der Inselgruppe entdeckt wurde, fanden die Einsatzkräfte unter den Insassen eine tote Person. Nach Angaben der ständigen Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen wird davon ausgegangen, dass der Migrant während der Überfahrt vermutlich ertrunken ist.

An Bord des Bootes befanden sich insgesamt 21 Menschen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. An dem Einsatz beteiligt waren die Seenotrettung, mehrere Einheiten der Guardia Civil aus Felanitx und Vilafranca, sowie eine Abteilung der Nationalpolizei aus Manacor.

Bereits am selben Tag waren weitere Boote im Gebiet um Cabrera geortet worden. Gegen 13.30 Uhr retteten die Guardia Civil und das Salvamento Marítimo 28 Menschen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara rund eine Seemeile nördlich von Cabrera. Am Abend, gegen 21.35 Uhr, griffen die Guardia Civil und die Seenotrettung weitere 25 Menschen an der Küste bei Punta de n’Ensiola auf Cabrera auf.

Weitere Boote auf Mallorca und Formentera

Auch am Mittwoch kamen weitere Boote auf den Balearen an. Auf Formentera wurden gegen 7.15 Uhr insgesamt 23 Menschen nordafrikanischer Herkunft aufgegriffen. Am Nachmittag, gegen 14.20 Uhr, entdeckten Guardia Civil und Nationalpolizei vier weitere Menschen ebenfalls aus Nordafrika bei Cala Magraner in der Gemeinde Manacor auf Mallorca.

Am Mittwochabend setzten sich die Ankünfte fort: Gegen 19.46 Uhr ortete die Seenotrettung 16 Menschen nordafrikanischer Herkunft rund 31 Seemeilen südlich von Formentera. Insgesamt sind seit Anfang der Woche 117 Personen auf den Balearen von der algerischen Küste in sechs Booten übergesetzt. Laut der Zählung der Nachrichtenagentur Europa Press sind im Jahr 2026 bisher etwas mehr als 2.300 Migranten auf den Balearen angekommen.