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Nach Sturz an Mallorcas beliebtester Bucht: Familie des 27-Jährigen startet Spendenaufruf

Das Geld soll den Angehörigen von Ardi helfen, medizinische Kosten, Reisen und die weitere Versorgung zu stemmen. Dieser liegt auf der Intensivstation in Son Espases

Heillos überlaufen: So geht es in der Instagram-Bucht Caló des Moro auf Mallorca zu, in der der 27-Jährige stürzte.

Heillos überlaufen: So geht es in der Instagram-Bucht Caló des Moro auf Mallorca zu, in der der 27-Jährige stürzte. / B. Ramon

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Sarah López

Sarah López

Man stelle sich vor, man ist 27 Jahre jung, auf Mallorca im Urlaub, an einer der bekanntesten und schönsten Buchten der Insel – und plötzlich nimmt das Leben einen unerwarteten Lauf. Genau das ist Ardi passiert.

Der 27-Jährige war am Montag (15.6.) an der Bucht Caló des Moro in der Gemeinde Santanyí schwer verunglückt. In einem felsigen Bereich stürzte er aus etwa fünf bis sieben Metern Höhe in die Tiefe und prallte auf die Felsen. Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort, anschließend wurde er mit dem Feuerwehrhubschrauber „Milana“ ins Krankenhaus Son Espases in Palma geflogen.

Heillos überlaufen: So geht es in der Instagram-Bucht Caló des Moro auf Mallorca zu

An dieser Bucht kam es zu dem Unfall. / B. Ramon

Wie seine Cousins in einem Spendenaufruf bei GoFundMe am Dienstag (16.6.) mitteilten, erlitt Ardi schwere Verletzungen an der Wirbelsäule. Vier Bereiche seien betroffen. Seit dem Unfall liegt er auf der Intensivstation und bekommt lebensunterstützende Behandlungen.

Kleine Fortschritte

Am Freitag (19.6.) berichtete seine Cousine Ingrid, dass die Ärzte derzeit versuchen, Ardis Medikamente schrittweise zu reduzieren, damit er wieder zu Bewusstsein kommt. Erst wenn er wach ist, könne beurteilt werden, wie weit er selbstständig atmen kann. Sollte Ardi den Großteil seiner Atmung selbst übernehmen können, sei geplant, ihm eine kleine Kanüle in den Hals einzusetzen, die ihn künftig beim Atmen unterstützt. Dadurch könnte es auch in der Zukunft möglich sein, dass er erneut essen, trinken und sprechen kann.

Falls Ardi nach dem Aufwachen jedoch nicht in der Lage sein sollte, den Großteil seiner Atmung selbst zu leisten, werde eine weitere technische Unterstützung geprüft, die seine Atmung übernehmen könnte, heißt es in dem Spendenaufruf. Es könne noch einige Tage dauern, bis Ardi langsam aufwacht, da er nach der Operation viele Medikamente erhalten habe. Erste leichte Reaktionen gebe es aber bereits: Er habe begonnen, die Augen zu öffnen und zeige leichte Anzeichen von Reaktion.

Wohin soll das Geld gehen?

Seine Cousins Ingrid und Denny haben deshalb einen Spendenaufruf gestartet. Das Geld soll der Familie helfen, medizinische Kosten, Reisen und die weitere Versorgung zu stemmen. Die Cousine schreibt Kommentare in dem Spendenaufruf auf Albanisch. Es könnte also sein, dass der verunglückte 27-Jährige auch von dort stammt.

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Ein Bild von Ardi, das seine Counis im Aufruf teilten.

Ein Bild von Ardi, das seine Cousins im Aufruf teilten. / GoFundMe

Ardi beschreiben seine Cousins als liebevollen Sohn, Onkel, Freund und Familienmensch. Jede Spende könne helfen, die finanzielle Belastung der Familie zu lindern, heißt es in dem Aufruf. Zum Spendenaufruf geht es hier.

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