Paddleboard-Jagd auf nackten Badegast: Drei österreichische Mallorca-Urlauber wegen FKK an der Playa de Palma angezeigt

Die Ortspolizei Palma hat drei österreichische Urlauber angezeigt, die nackt an der Playa de Palma unterwegs waren. Die Männer zwischen 25 und 28 Jahren müssen wegen eines Verstoßes gegen die stadtischen Benimmregeln mit Geldbußen von jeweils 750 Euro rechnen.

Der Vorfall ereignete sich, wie erst jetzt bekannt wurde, am Montag (15.6.) gegen 17.15 Uhr. Eine Streife der Nationalpolizei bat zwei Beamte der Ortspolizei um Unterstützung, nachdem sie entdeckt hatte, dass mehrere Personen auf Höhe des Balneario 7 vollständig nackt am Strand waren. Die Beamten begaben sich dorthin und trafen auf eine Gruppe von etwa einem Dutzend Urlauber. Zwei von ihnen sonnten sich komplett nackt im Sand, ein weiterer badete ebenfalls unbekleidet.

Die Beamten forderten die beiden Männer am Strand auf, sich anzuziehen, und verlangten ihre Ausweisdokumente, um die Anzeige ausstellen zu können. Anschließend gingen die Polizisten ans Ufer, um den dritten jungen Mann aufzufordern, aus dem Wasser zu kommen. Als dieser die Polizeipräsenz bemerkte, weigerte er sich, den Anweisungen Folge zu leisten, und schwamm weiter hinaus aufs Meer, um den Beamten zu entgehen.

Rettungsschwimmer verfolgte nackten Urlauber

Daraufhin bat einer der Polizisten den Rettungsschwimmer des Strandes um Hilfe. Mit einem Paddleboard ging der Rettungsschwimmer ins Wasser, schnitt dem Mann nach und nach den Weg ab und redete auf ihn ein, bis es ihm gelang, ihn zur Rückkehr ans Ufer zu bewegen. Dort wurde der Mann von den Beamten identifiziert und ebenso wie seine Begleiter angezeigt.

Die Ortspolizei von Palma weist darauf hin, dass die Benimmregeln FKK in öffentlichen Räumen ausdrücklich verbieten. Ausgenommen sind nur sehr konkrete Orte, die durch einen speziellen Erlass des Rathauses rechtlich dafür zugelassen sind.