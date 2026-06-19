Schlimmes Ende einer Saisonabschlussfahrt: Deutscher Fußballer bricht sich auf Mallorca das Genick

Tausende Hobbyfußballer aus Deutschland feiern und begießen dieser Tage auf Mallorca den Abschluss der Saison. Für einen von ihnen hat der Insel-Aufenthalt in einem folgenschweren Unglück geendet. Und dabei hatte Max Dettmann noch Glück im Unglück.

Der 19-jährige Abwehrspieler des Verbandsligisten MTV Ahrensbök in Schleswig-Holstein verletzte sich bei einem Sprung in einen Pool mit geringer Tiefe schwer, wie zuerst die "Lübecker Nachrichten" berichteten. Demnach ereignete sich der Unfall am Dienstag (16.6.).

In den Hotelpool per Kopfsprung

Wie der Trainer des MTV Ahrensbök, Patrick Bohnsack im Gespräch mit der MZ berichtet, war er bereits mit einem Teil der Mannschaft vom Strand ins Hotel Playa Golf gegangen, in dem die Truppe untergebracht war. Max Dettmann und ein paar weitere Spieler kamen später vom Strand zurück, Bohnsack hatte sich mit einigen seiner Fußballer an den Pool gelegt.

"Als Max kam, hat er seine Sonnenbrille, seine Bauchtasche und sein Handtuch abgelegt und ist mit einem steilen Köpfer in einen niedrigen Teil des Pools gesprungen", berichtet Bohnsack. Der Pool war an dieser Stelle allerdings nur 60 Zentimeter tief.

Platzwunde am Kopf

Die Mitspieler merkten sofort, dass etwas nicht stimmte. "Als er wieder auftauchte, hat er stark geblutet und war bei Bewusstsein, aber irgendwie komisch drauf", sagt der Trainer. Ein Rettungsschwimmer des Hotels kam sofort herbeigeeilt und übernahm mit den Mannschaftskollegen von Dettmann dessen Erstversorgung.

Max Dettmann (Mitte) und zwei Mannschaftskollegen. / privat

Der Krankenwagen brauchte dann beinahe eine halbe Stunde, bis er am Unglücksort eintraf. Dettmann wurde in die Clínica Rotger im Zentrum von Palma gebracht, wo die Wunde sofort genäht wurde. "Zum Glück war Max Dettmann beim ADAC auslandskrankenversichert, so dass das sehr schnell und unbürokratisch vonstatten ging", berichtet sein Trainer. Mit Englisch sei man nicht so richtig weitergekommen in der Klinik, allerdings habe es Personal gegeben, das Deutsch gesprochen habe.

CT bringt die Diagnose Genickbruch

Später wurde dann ein CT von Dettmanns Kopf gemacht, das die dramatische Diagnose "Genickbruch" ergab. "Der 1. und der 7. Halswirbel waren gebrochen, wobei man bereits von einem Genickbruch spricht, wenn der 1. Halswirbel gebrochen ist", sagt Trainer Bohnsack.

Allerdings hat Dettmann wohl riesiges Glück gehabt, denn er konnte seinen gesamten Körper bewegen, Lähmungserscheinungen sind nicht aufgetreten. "Ich habe vorhin gehört, dass er heute wohl bereits seine ersten Schritte gemacht hat." Inzwischen wurde der 19-Jährige von der Intensivstation auf die normale Station verlegt, am Freitagabend sollte auch seine Mutter im Krankenhaus eintreffen.

Anfang nächster Woche geht es wohl zurück

Der Fußballer trägt jetzt einen furchteinflößenden Apparat am Kopf, der ihm Stabilität verleihen soll, der allerdings dazu führt, dass er seinen Kopf nicht bewegen kann. Der Co-Kapitän der Mannschaft ist mit Dettmann auf der Insel geblieben und leistet ihm im Krankenhaus Gesellschaft, der Rest der Mannschaft inklusive Patrick Bohnsack ist am Mittwochabend wieder zurück nach Norddeutschland geflogen.

Dettmann soll voraussichtlich bis Anfang nächster Woche auf Mallorca bleiben, dann ist geplant, ihn per Krankentransport nach Hamburg oder Lübeck zu bringen. So lange vertreibt sich der junge Mann die Zeit vor allem mit Social Media, wo er bei Tik Tok 22.000 Follower hat. Unter anderem haben ihm dort die Ballermann-Sänger Isi Glück und Julian Sommer Genesungswünsche geschickt.