Tragödie auf Mallorca: Dreijähriges Urlauberkind liegt nach Sturz in Pool im irreversiblen Koma

Ein dreijähriger Junge aus Dänemark liegt nach einem Poolunfall auf Mallorca im Landeskrankenhaus Son Espases im irreversiblen Koma. Er war am Freitagnachmittag (19.6.) in Can Picafort in einen Pool gestürzt und in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases in Palma gebracht worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf einer Ferienfinca in Can Picafort, im Gemeindegebiet von Santa Margalida, das sich die Familie des Kindes mit anderen Familien teilte. Auch weitere Kinder waren vor Ort. In einem unbeobachteten Moment entfernte sich der Dreijährige von seinen Eltern und ging zum Pool. Kurz darauf fiel er ins Wasser. Zunächst bemerkte offenbar niemand den Unfall.

Ein Anwesender sah das Kind schließlich auf dem Boden des Schwimmbeckens. Er zog den Jungen mit Symptomen des Ertrinkens aus dem Wasser und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Anwesenden alarmierten den Notruf 112. Der balearische Gesundheitsdienst Ib-Salut schickte eine mobile Intensivstation und einen Rettungswagen. Auch die Ortspolizei von Santa Margalida, die Guardia Civil und der Zivilschutz waren im Einsatz.

Rettungskräfte brachten das Kind per Hubschrauber nach Palma

Die Ärzte setzten die Wiederbelebung mit erweiterten Maßnahmen fort. Zwischenzeitlich gelang es ihnen, die Vitalfunktionen des Jungen wiederherzustellen. Das Kind kam jedoch nicht wieder zu Bewusstsein.

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Wegen seines kritischen Zustands brachten die Rettungskräfte den Dreijährigen mit einem Hubschrauber nach Son Espases. Das Krankenhaus in Palma ist das Referenzkrankenhaus der Balearen. Der Junge wurde dort auf die pädiatrische Intensivstation gebracht. Nach Angaben des Krankenhauses liegt er in einem irreversiblen Koma, lebt aber weiterhin.