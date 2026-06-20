Tropische Nächte, hohe Waldbrandgefahr und Warnstufe Orange: Zum Sommeranfang ächzt Mallorca unter der Hitze
Wetterdienst Aemet: Temperaturen am Wochenende könnten bis knapp unter 40 Grad klettern
Einen Tag vor Beginn des astronomischen Sommeranfangs am Sonntag, 21. Juni um exakt 10.24 Uhr, baut sich über Mallorca weiter eine Art Hitzeglocke auf. Die Behörden warnen besonders im Süden der Insel sowie in einigen Abschnitten der Serra de Tramuntana vor extrem hoher Waldbrandgefahr.
In der Nacht sanken die Temperaturen etwa in Palma (Messstation Portopí) nicht unter 24 Grad, wie der spanische Wetterdienst Aemet auf X mitteilte.
Mindesttemperaturen in der Nacht auf Samstag;
- Portopí 24 Grad
- Llucmajor 24 Grad
- Banyalbufar 23 Grad
- Port de Pollença 23 Grad
- Far de Capdepera 23 Grad
- Son Bonet 23 Grad
- Portocolom 23 Grad
- Colònia de Sant Pere 23 Grad
- Santanyí 22 Grad
- Port de Sóller 22 Grad
- Cabrera 22 Grad
- Cap Blanc 22 Grad
Ab Samstagmittag könnten die Temperaturen laut Aemet besonders im Süden und Südwesten der Insel bis zu 39 Grad erreichen. Es gilt daher Warnstufe Orange.
Nicht ganz so brütend heiß wird es mit maximal 37 Grad an der Nordküste, im Inselinneren sowie im Nordosten der Insel - hier ist die Warnstufe Gelb ausgegeben. Im Südosten der Insel gilt hingegen keine Warnstufe, hier dürften die Höchsttemperaturen bei etwa 35 Grad liegen.
Der Himmel ist wenn überhaupt nur leicht bewölkt, Staub liegt in der Luft. Es weht ein schwacher und mäßiger Ostwind mit Böen von bis zu 60 km/h. Die Waldbrandgefahr gilt auch deswegen vielerorts auf der Insel als extrem hoch.
Der Wetterdienst Aemet geht für Sonntag und Montag von ähnlichen Bedingungen aus. Kurzfristig ist keine Abkühlung zu erwarten.
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