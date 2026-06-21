Hitze auf Mallorca: Deutscher Urlauber bricht beim Stadtbummel in Palma zusammen

Ein deutscher Urlauber ist am Samstagabend (20.6.) mit einem Hitzschlag auf Mallorca zusammengebrochen. Das bestätigte ein Sprecher der Ortspolizei der MZ. Der spanische Wetterdienst Aemet rief eine Hitzewelle auf der Insel aus. Die Temperaturen bleiben in den kommenden Tagen sehr hoch.

Der 57-jährige Urlauber war mit seiner Familie in Palma unterwegs. Gegen 17 Uhr sah eine Polizeistreife, wie der Deutsche wegen des Hitzschlags auf der Plaza Mayor zusammensackte.

Die Polizisten halfen dem Mann sich zu setzen. Er verlor aber erneut das Bewusstsein und klagte später über Atemprobleme. Die Beamten entschlossen sich daher dazu, einen Krankenwagen zu rufen. Der Urlauber kam in eine Privatklinik.

Die Ortspolizei weist in den sozialen Medien darauf hin, dass man sich vor der Hitze schützen muss. Die Grundregeln sollten eigentlich jedem klar sein: viel trinken, die Sonne in den Mittagsstunden meiden, schattige Plätze suchen, Kappen oder Sonnenbrillen benutzen, auf Alkohol und fettige Speisen verzichten.

Warnstufe Orange wegen Hitze ausgegeben

Am Sonntag und Montag können es an die 40 Grad auf Mallorca werden. Am Sonntag gilt im Süden um Palma die Warnstufe Orange, im Norden, Westen und der Inselmitte die Warnstufe Gelb. Im Osten ist es etwas kühler.

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Am Montag gilt die Warnstufe Orange in der Inselmitte, an den Küsten jeweils die Warnstufe Gelb. Am Dienstag ist nach derzeitigem Stand die Warnstufe Gelb noch für den Süden und die Inselmitte ausgegeben. Laut dem Wetterdienst hält die Hitzewelle bis Mittwoch an. Wobei in den kommenden zwei Monaten die Temperaturen sich insbesondere in den Orten im Zentrum Mallorcas der 40-Grad-Marke täglich nähern oder sie knacken. Erst in der zweiten Augusthälfte setzt in der Regel auf der Insel ein Wetterumschwung ein.