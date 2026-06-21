Segelyacht "Eos" des Medienmoguls Barry Diller ist zur jährlichen Visite vor Mallorca

Nach dem Besuch der Segelyacht "Eos" vor Mallorca lässt sich die Uhr stellen. Ende Juni ist es jedes Jahr so weit. Die einst längste Segelyacht der Welt des US-Medienmoguls Barry Diller liegt derzeit mal wieder in Can Pastilla vor Anker.

Die Göttin der Morgendämmerung, so der griechische Name des Schiffes, ist 92,92 Meter lang. Bis 2017 reichte das für den ersten Platz, danach ging der Titel an die "SY A".

Ob Diller mit seiner Frau Diane von Fürstenberg persönlich im Urlaub auf Mallorca ist, ist nicht bekannt. Der US-Amerikaner ist derzeit der Chef des Online-Reisebüros Expedia. Sein Vermögen wird auf drei Milliarden US-Dollar geschätzt.

Die "Eos" mit Palmas Kathedrale im Hintergrund bei einem früheren Besuch.. / Foto: Aguilera

Wie es wohl innen aussieht?

Der 13,5-Meter breite Aluminiumrumpf hat laut Informationen von Lürssen einen Tiefgang von 5,6 Metern. Der dreimastige Schooner, dessen Bau rund 150 Millionen US-Dollar gekostet haben soll, erreicht durch seine MTU-Motorisierung von 1740 Kilowatt eine maximale Geschwindigkeit von 16 Knoten.

Für das Design zeichnet Bill Langan verantwortlich. Die Yacht soll über eine Suite für ihren Besitzer verfügen. In sieben durch den Innenarchitekt François Catroux luxuriös ausgestatte Kabinen können bis zu 14 Gäste unterkommen. 21 Besatzungsmitglieder kümmern sich um ihr Wohlergehen.

Vom Innenleben der Yacht existieren nur wenige Fotos. Es gilt als Geheimnis, wie es auf dem Schiff tatsächlich aussieht. Die Galionsfigur am Bug stellt Diane von Fürstenberg dar und wurde von der Künstlerin Anh Duong geschaffen.

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Von Fürstenberg und Dillon sind seit dem Jahr 2001 verheiratet. Der Medienmogul outete sich im vergangenen Jahr als homosexuell.