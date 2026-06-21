Wetterdienst gibt Sonderwarnung heraus: Hitzewelle startet auf Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet hat eine Sonderwarnung wegen der Hitzewelle herausgegeben. Sie gilt neben dem Festland auch in der Inselmitte Mallorcas von Sonntag bis zum Mittwoch. Die 40-Grad-Marke könnte geknackt werden. Danach wird es aber zumindest an den Küsten kühler.

Am Samstag lagen die Höchsttemperaturen bei 38 Grad in Andratx, in Cala Ratjada war es bei 29 Grad fast schon kalt. Auffällig war die warme Nacht. In Banyalbufar sanken die Tiefstwerte gerade mal auf 28,6 Grad.

Nun soll es am Sonntag nochmal einen deutlichen Schub wärmer werden. Es gelten folgende Warnstufen:

Warnstufe Gelb in der Inselmitte von 12 bis 20 Uhr wegen 38 Grad

Warnstufe Gelb im Norden von 12 bis 20 Uhr wegen 37 Grad

Warnstufe Gelb im Westen von 12 bis 20 Uhr wegen 37 Grad. Aemet weist darauf hin, dass die Tiefstwerte im nördlichen Teil der Tramuntana über 25 Grad liegen

Warnstufe Orange im Süden von 12 bis 20 Uhr wegen 39 Grad

Der Osten Mallorcas kommt um eine Hitzewarnung herum. In Cala Ratjada und Santanyì liegen die Höchstwerte nur knapp über der 30-Grad-Marke. Die Sonne scheint pausenlos, der Wind weht mäßig aus östlicher Richtung.

Die Wassertemperaturen an den Stränden liegen bei 25 Grad auf Mallorca. Laut Aemet sollen sie binnen der nächsten Tage auf 27 Grad steigen. Mit knapp 15 Stunden Sonnenschein sind es derzeit die längsten Tage des Jahres.

Erneut Warnstufe Orange am Montag

Inselweit gibt es eine Tropennacht. Die Tiefstwerte liegen um die 24 Grad. Bereits gegen 10 Uhr am Montagmorgen werden die 30 Grad erreicht. Diesmal gilt die Warnstufe Orange in der Inselmitte, an den Küsten gilt Warnstufe Gelb, diesmal auch im Osten.

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Laut Aemet sinken die Höchstwerte in Palma am Dienstag von 38 auf 34 Grad. Dennoch gilt die Warnstufe Gelb wegen Hitze neben der Inselmitte auch im Süden. Im Zentrum Mallorcas bleiben die Temperaturen im Wochenverlauf hoch. Wolken sind erstmal nicht drin.