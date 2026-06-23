Deutsche Playa-Urlauber machen Party am Strand: Nun droht ihnen 1.500 Euro Bußgeld pro Kopf

Der Ballermann-Urlaub kommt zwei deutschen Urlaubergruppen teuer zu stehen. Die Ortspolizei hat am Sonntag (21.6.) zwei Trinkgelage an der Playa de Palma aufgelöst. Die Beamten nahmen den Deutschen das Bier weg und verteilten Knöllchen.

"Der Strand ist keine Diskothek", schrieb die Ortspolizei dazu in den sozialen Netzwerken. Zu den Vorfällen sei es zwischen den Balnearios 4 und 7 gekommen, sprich rund um den sogenannten Ballermann-Strand. Die zwei Gruppen waren 20 und zwölf Mann groß. Sie hatten mit einem Lautsprecher die Ruhe der anderen Strandbesucher gestört.

Die Getränke wurden in einem Planschbecken gekühlt. / Ortspolizei

500 bis 1.500 Euro Strafe

Die Getränke lagen in einem kleinen Planschbecken, das mit Eis gefüllt war. "Wir haben sofort die alkoholischen Getränke und die Lautsprecher konfisziert", schrieb die Ortspolizei. Bei der kleineren Gruppe waren das 40 Dosen. Ein Sprecher bestätigte der MZ, dass alle Teilnehmer des Trinkgelages identifiziert wurden und ein Knöllchen wegen Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit sowie Ruhestörung bekommen haben.

Das "Dekret für verantwortungsvollen Tourismus" von 2024 schreibt Bußgelder in Höhe von 500 bis 1.500 Euro für Alkoholkonsum am Strand vor. Eigentlich drücken die Polizisten meist ein Auge zu. Denn theoretisch ist selbst der Genuss eines Bieres an der Playa verboten. Man müsse aber den gesunden Menschenverstand einschalten, sagten Polizeiquellen dazu mehrfach der MZ. Man werde etwa nicht einem Strandbesucher, der in Ruhe ein Bier trinkt, ein Knöllchen geben. Anders sieht es bei größeren Gruppen aus, die, wie dieser Tage geschehen, über die Stränge schlagen.

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Polizeischüler in der Schinkenstraße

Gleichzeitig kümmert sich die Ortspolizei um den Nachwuchs. Einem MZ-Leser ist am Montagabend (22.6.) ein großes Polizeiaufgebot in der Schinkenstraße aufgefallen. Dabei handelte es sich laut dem Sprecher um Polizeischüler, denen das Geschehen an der Playa vorgeführt wird. Die Azubis sind an lila Bändchen an den Schultern erkennbar.