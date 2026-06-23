Paar auf Mallorca brutal ausgeraubt: Luxusuhren im Wert von über 200.000 Euro gestohlen
Das Paar wurde in Palmanova von mehreren Unbekannten angegriffen, als sie ein Lokal verlassen wollten
Ein deutsches Paar ist auf Mallorca auf offener Straße Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls geworden, bei dem den beiden unter anderem Luxusuhren im Wert von insgesamt mehr als 200.000 Euro entwendet wurden. Zwei Verdächtige seien nun festgenommen worden, teilte die Guardia Civil mit.
Der Überfall habe sich am Freitag (19.6.) in Palmanova im Südwesten der Insel ereignet, hieß es. Der Mann und die Frau seien demnach "gerade im Begriff gewesen, ein Lokal zu verlassen, als sie von mehreren Unbekannten von hinten angegriffen wurden". Die Opfer stürzten zu Boden und konnten nicht verhindern, dass die Täter mit mehreren Wertgegenständen entkamen, darunter zwei Uhren mit einem Gesamtwert von mehr als 200.000 Euro.
Verdächtige wollten die Insel verlassen
Die Verdächtigen sind laut den Behörden 28 und 39 Jahre alt. Sie hätten sich im Rahmen der Ermittlungen unter falscher Identität ausgewiesen und seien offenbar kurz davor gewesen, die Insel zu verlassen.
Ihnen werde unter anderem Raub mit Gewaltanwendung, Urkundenfälschung sowie Zugehörigkeit zu einer kriminellen Gruppe zur Last gelegt. Sie seien einem Richter vorgeführt worden, der für beide Untersuchungshaft ohne Kaution angeordnet habe.
Nach der Beute wird unterdessen weiterhin gesucht. Weitere Festnahmen seien nicht ausgeschlossen, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei gab nicht bekannt, ob es sich bei den Opfern um Urlauber handelt oder ob sie auf Mallorca leben. Ebenso wurde nicht mitgeteilt, aus welchem Teil Deutschlands sie stammen.
Auf Mallorca kommt es immer wieder zu Überfällen auf Träger teurer Uhren. Die Täter stammen häufig aus dem Umfeld der neapolitanischen Camorra-Mafia. Uhrendiebstähle mit einem solch hohen Wert wie jetzt in Palmanova sind allerdings selten.
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