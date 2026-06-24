Hitzewelle auf Mallorca offiziell vorbei: Es bleibt dennoch verdammt heiß auf der Insel
In den kommenden Tagen gilt die Warnstufe Gelb in vielen Gemeinden. Tropennächte sind die Regel
Die Sonderwarnung zur Hitzewelle auf Mallorca des spanischen Wetterdienstes Aemet ist am Mittwoch (24.6.) ausgelaufen. Letztlich blieb die 40-Grad-Marke unangetastet, am Sonntag wurden jedoch 39 Grad an den Messstationen Palma Universität, Son Bonet, Binissalem und Llucmajor erreicht. In den kommenden Tagen bleibt es heiß. Es gelten weiter die gewöhnlichen Hitzewarnungen auf Mallorca.
Die Warnstufe Gelb läuft am Mittwoch im Süden von Mallorca und in der Inselmitte bis 20 Uhr. 37 Grad sollen es werden. Laut Wetterkarte ist Palma außen vor, dort liegen die Höchsttemperaturen bei 33 Grad. Gefühlt brutzelt die Sonne derzeit aber heftig. In der Mittagszeit sollten schattige Plätze bevorzugt werden. Wandern ist bei dem Wetter keine gute Idee. Sport sollte höchstens am frühen Morgen oder späten Abend im Freien getrieben werden.
Wassertemperaturen steigen weiter an
Erst nach 21 Uhr sinken die Temperaturen unter die 30-Grad-Marke. Sonnenuntergang ist um 21.20 Uhr. Es dürfte keinen Ort auf Mallorca mit Temperaturen unter der 20-Grad-Marke geben. Tropennächte sind also überall garantiert. Mitunter muss die Klimaanlage zum Schlafen eingeschaltet werden.
Sonnenaufgang ist am Donnerstag um 6.23 Uhr. Um 10 Uhr morgens sind es schon wieder 30 Grad. Die Warnstufe Gelb gilt zusätzlich zum Süden und zur Inselmitte nun auch im Norden. Wieder liegen die Höchstwerte bei 37 Grad, besonders in der Inselmitte. An den Küsten sind es knapp über 30 Grad. Die Wassertemperaturen beziffert Aemet auf 27 Grad an der Playa de Palma und 28 Grad an der Playa de Muro. Starker Wellengang ist nicht zu erwarten.
Wenig überraschend ändert sich am Sonnenschein in den kommenden Tagen nichts. Am Freitag gilt die Hitzewarnung im Norden und der Inselmitte. Nach derzeitiger Prognose könnte es zum Start in die neue Woche etwas kühler werden und ein Tag ohne Hitzewarnung wäre möglich. Dabei ist dann aber von 35 statt 37 Grad die Rede. Abkühlung sieht anders aus.
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