Stromkastenbrand auf Mallorca löst Großeinsatz aus: 117 ältere Menschen müssen aus Seniorenheim gelotst werden
Die Bewohner können vorerst nicht in das stark verrauchte Gebäude zurückkehren, während nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten gesucht wird
Ein Brand in einem Seniorenheim in Inca hat am Mittwochmorgen (24.6.) zur Evakuierung von 117 Bewohnern und 26 Mitarbeitern geführt. Nach ersten Informationen wurde niemand schwer verletzt. Die Rettungskräfte richteten vor Ort ein Feldlazarett ein, um Betroffene zu versorgen, während die Feuerwehr die Flammen löschte und das Gebäude nun auslüftet.
Die Bewohner können vorerst nicht in das Heim zurückkehren, da sich im Gebäude viel Rauch ausgebreitet hatte. Die Leitung des Heims und die mallorquinische Sozialbehörde IMAS suchen nun nach anderen Einrichtungen, in denen die Senioren untergebracht werden können.
Was war passiert?
Der Brand war gegen 9.45 Uhr in dem Erdgeschoss des Heims namens "Seniors" im Carrer Joan Fuster ausgebrochen. Daraufhin mussten alle Bewohner und Mitarbeiter das Gebäude verlassen. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, vor allem wegen der eingeschränkten Mobilität einiger Senioren. Verletzte oder Menschen mit Rauchvergiftung gab es nach bisherigen Angaben jedoch nicht.
Die Menschen wurden zunächst in eine nahe gelegene Schule gebracht. Dort warteten sie, bis die Arbeiten am Gebäude abgeschlossen waren. Vor Ort waren unter anderem die Ortspolizei von Inca, die Guardia Civil, die Feuerwehren aus Inca, Alcúdia und Manacor.
Das Feuer war offenbar in einem Stromkasten ausgebrochen und hatte eine starke Rauchentwicklung verursacht. Gegen Mittag gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Anschließend begannen die Einsatzkräfte damit, das Gebäude zu belüften. Wann die Bewohner erneut das Heim betreten werden können, ist noch nicht bekannt.
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