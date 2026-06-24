Bei großer Hitze: Bauarbeiter auf Mallorca kollabiert und stirbt
Der Mann hatte sich gerade hingesetzt, als er einen Herzstillstand erlitt. Die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun
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Ein 58-jähriger Spanier ist am Dienstagnachmittag (23.6.) auf einer Baustelle auf Mallorca verstorben. Die Polizei ermittelt, ob der Mann einen Hitzschlag erlitten hatte. Der 58-Jährige arbeitete in Cala de Sant Vicenç, in der Gemeinde Pollença. Er wollte gerade Pause machen und setzte sich.
Wiederbelebung scheiterte
Dabei erlitt er einen Herzstillstand, kippte zur Seite und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Der Rettungsdienst versuchte, den Mann wiederzubeleben. Gegen 16.40 Uhr konnten die Ärzte nur noch den Tod feststellen.
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