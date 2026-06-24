Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
TIB-BusseÁbalosMüllPlaya-Busse
instagramlinkedin

Bei großer Hitze: Bauarbeiter auf Mallorca kollabiert und stirbt

Der Mann hatte sich gerade hingesetzt, als er einen Herzstillstand erlitt. Die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun

Ein Krankenwagen des Notdienstes 061.

Ein Krankenwagen des Notdienstes 061. / EUROPA PRESS

Folgen Sie uns bereits?Marken Sie uns als bevorzugte Medien
Hinzufügen zu Google
Ralf Petzold

Ralf Petzold

Ein 58-jähriger Spanier ist am Dienstagnachmittag (23.6.) auf einer Baustelle auf Mallorca verstorben. Die Polizei ermittelt, ob der Mann einen Hitzschlag erlitten hatte. Der 58-Jährige arbeitete in Cala de Sant Vicenç, in der Gemeinde Pollença. Er wollte gerade Pause machen und setzte sich.

Wiederbelebung scheiterte

Dabei erlitt er einen Herzstillstand, kippte zur Seite und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Der Rettungsdienst versuchte, den Mann wiederzubeleben. Gegen 16.40 Uhr konnten die Ärzte nur noch den Tod feststellen.

THEMEN

Hinzufügen zu Google
Tracking Pixel Contents