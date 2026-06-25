Auto überschlägt sich: 57-jähriger Beifahrer stirbt bei Unfall auf Mallorca
Das Fahrzeug kam aus zunächst nicht geklärten Gründen nahe Sa Pobla von der Fahrbahn ab
Ein 57-Jähriger ist am Donnerstagmittag (25.6.) bei einem Autounfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Ärzte konnten nur noch den Tod feststellen.
Zu dem Unfall kam es auf der Straße zwischen Muro und Sa Pobla. Der 57-Jährige war als Beifahrer eines 24-Jährigen in einem Pickup unterwegs, der mit Baumaterialien beladen war.
Feuerwehr befreit den Mann aus dem Auto
Aus zunächst nicht geklärten Gründen kam das Auto von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien. Der Rettungswagen brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
Die Feuerwehr befreite den 57-Jährigen. Die Wiederbelebungsversuche der Notärzte scheiterten aber. Die Guardia Civil ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.
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