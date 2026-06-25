Dreijährige auf der Intensivstation: Erneut stürzt Urlauberkind unbemerkt in den Pool auf Mallorca

Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist es zu einem schweren Badeunglück in einem Pool auf einer Finca auf Mallorca gekommen. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, stürzte am Mittwochabend (24.6.) ein ausländisches Urlauberkind ins Wasser. Eine Bestätigung seitens der Guardia Civil auf MZ-Anfrage steht noch aus.

Wie das Portal schreibt, saß die Familie gerade beim Abendessen auf der Finca in Pollença, im Norden Mallorcas. Die Dreijährige entfernte sich unbemerkt vom Tisch und ging zum Pool. Gegen 20.20 Uhr fand sie die Familie im Wasser treibend. Es ist nicht bekannt, wie lange das Mädchen dort schon schwamm.

Die Familie wählte umgehend den Notruf. Mehrere Krankenwagen sowie Einheiten der Guardia Civil und der Ortspolizei von Pollença kamen. Fast zwei Stunden lang war das Rettungsteam im Einsatz und konnte letztlich den Puls der kleinen Urlauberin wieder herstellen.

Als die Ärzte den Zustand des Kindes vorerst als stabil einschätzten, ordneten sie die Verlegung auf die Intensivstation der Pädiatrie des Universitätskrankenhauses Son Espases an.

Erst vor wenigen Tagen starb ein Urlauberkind

Erst am vergangenen Freitag ereignete sich in Can Picafort ein ähnliches Unglück. Ein dreijähriger Urlauber aus Dänemark stürzte in einen Pool auf einer Finca, die mehrere Familien gemietet hatten.

Zunächst bemerkte offenbar niemand den Unfall. Ein Anwesender sah das Kind schließlich auf dem Boden des Schwimmbeckens. Er zog den Jungen mit Symptomen des Ertrinkens aus dem Wasser und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Anwesenden alarmierten den Notruf 112.

Die Ärzte konnten die Vitalfunktionen wiederherstellen. Bei der Einlieferung ins Krankenhaus hieß es jedoch, der Junge liege in einem irreversiblen Koma. Am Sonntagmorgen verstarb der Dreijährige an den Folgen des Unfalls.