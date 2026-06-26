Mallorca bietet deutschen Urlaubern am Wochenende etwas Abkühlung

Im Frühjahr kommt es eigentlich regelmäßig vor, dass die Temperaturen in Deutschland höher als auf Mallorca sind. Im Sommer sind das absolute Ausnahmefälle. Am Wochenende wird es aber wohl so sein. Die Deutschen ächzen unter 40 Grad, auf der Insel sind es an den Küsten nur gut 30 Grad.

Wirklich kalt ist es auf Mallorca natürlich nicht. Die Temperaturen reichen weiterhin für eine Hitzewarnung. Am Freitag gilt Warnstufe Gelb im Norden sowie der Inselmitte wegen 36 bzw. 37 Grad von 12 bis 20 Uhr. Die Sonne brennt pausenlos am Himmel. Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung, an den Küsten etwas flotter.

Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas derzeit auf 28 Grad. Wellengang gebe es kaum. Die Sonne verabschiedet sich um 21.20 Uhr. Bis dahin sind die Temperaturen schon unter die 30-Grad-Marke gesunken, in der Inselmitte sinken sie am frühen Morgen noch unter die 20-Grad-Marke.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Sonne startet um 6.23 Uhr ins Wochenende. Gegen 10 Uhr sind es schon wieder 30 Grad, die Höchstwerte liegen bei 38 Grad in der Inselmitte, 32 bis 37 Grad an den Küsten. Die Warnstufe Gelb gilt diesmal im Süden und im Zentrum, erneut von 12 bis 20 Uhr.

Weder Samstag noch Sonntag ändert sich was am Sonnenschein. Die Temperaturen schwanken in den kommenden Tagen leicht um ein bis zwei Grad. Am Sonntag gilt die Warnstufe Gelb "nur" noch in der Inselmitte.

Möglicherweise gibt es zum Wochenstart einen Tag ohne Hitzewarnung. Das bedeutet nun aber nicht, dass man unvorsichtig werden kann und Sport am Mittag treiben sollte.

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Laut der aktuellen Wetterprognose ziehen in der neuen Woche ein paar Wolken auf. Am Mittwoch gibt es sogar eine Regenwahrscheinlichkeit in Palma in Höhe von 35 Prozent. Bis dahin wird sich die Vorhersage aber vielleicht noch ändern.