Deutscher festgenommen, der Kind im Kofferraum von Mallorca in den Kosovo entführte

Die Guardia Civil auf Mallorca hat ein sechsjähriges Mädchen im Kosovo gefunden, das vor zwei Wochen auf der Insel von der Mutter als entführt gemeldet worden war. Die kosovarische Polizei nahm den deutschen Vater fest. Das Kind sei wohl auf. Wie aus einer Pressemitteilung vom Samstag (27.6.) hervorgeht, tat der Mann alles, um seine Spuren zu verwischen. So versteckte er die Tochter unter anderem im Kofferraum.

Die Suche ging los, als die Mutter den Fall bei der Polizei anzeigte. Der Vater des Kindes habe ihr gesagt, Spanien mit der Tochter verlassen zu haben. Die Ermittler fanden heraus, dass es sich um eine von langer Hand geplante Flucht handelte.

Der Mann packte das Kind in den Kofferraum, um es unbemerkt auf die Fähre schmuggeln zu können. Auf dem Festland angekommen, ging es vermutlich mit dem Auto weiter. Auch an der Grenze zum Kosovo meldete der Deutsche, dass er alleine unterwegs ist.

Peilsender per Post verschickt

Die Sechsjährige trug normalerweise einen Tracker mit sich im Rucksack. Die Polizei hatte die Hoffnung, sie dadurch aufspüren zu können. Doch auch daran hatte der Vater gedacht. Die Ermittler vermuten, dass ein Komplize den Peilsender per Post verschickte. Er tauchte später in Marokko auf.

Die Guardia Civil kontrollierte Wohnungen, prüfte Sicherheitskameras und Bankbewegungen. Die Ermittler zogen letztlich Europol hinzu. Ein Richter erließ einen europäischen Such- und Haftbefehl. Der Vater erschwerte die Arbeit, da er Bankkonten und Accounts in den sozialen Medien löschte.

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Die Spur führte die Ermittler letztlich in den Kosovo. Die deutsche Polizei fand ein Auto, das der Vater auf der Reise benutzt hatte. Die Nummernschilder waren gefälscht. Der Deutsche soll auch immer wieder sein Erscheinungsbild radikal verändert haben, um den Beamten zu entwischen. Am Mittwoch ging er den Polizisten im Kosovo dennoch ins Netz. Die Tochter kam am Freitag zurück auf die Insel.