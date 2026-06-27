Schlange in Wohnung in Palma aufgetaucht: Polizist beim Fangversuch gebissen

Jetzt tauchen die Hufeisennattern schon in Wohnungen in Palma auf. Ein Anwohner hat ein großes Exemplar der invasiven Schlange auf Mallorca bei sich daheim gefunden und die Polizei gerufen. Das Tier biss einen der Beamten, der es fangen wollte.

Wie die Ortspolizei in einer Pressemitteilung vom Samstag (27.6.), kam es am vergangenen Mittwoch zu dem tierischen Besuch in Palmas Stadtviertel Son Ferriol. Die Hufeisennatter schlängelte in eine Wohnung im Carrer Llorenç Frau.

In der Wäschekammer eingesperrt

Gegen 20.20 Uhr meldete sich ein Ortspolizist, der gerade nicht im Einsatz war, in der Notfallzentrale. Der Anwohner hatte die Schlange gefunden und dem Beamten Bescheid gegeben, da er selbst nicht wusste, was zu tun ist.

Der Bewohner hatte die Hufeisennatter in einer Wäschekammer eingesperrt. "Die Polizisten ergriffen die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen", heißt es in der Pressemitteilung. Wie die genau aussahen, ist nicht bekannt.

Nicht die Katze im Sack, sondern die Schlange in der Tüte. / Ortspolizei

Der Plan sah vor, die Schlange in eine Tüte zu befördern. Bei diesem Versuch biss die Natter zu und erwischte einen Polizisten am Arm. Die Hufeisennatter ist nicht giftig, die Verletzungen sind daher nur leicht. Die Beamten brachten das Tier in tierärztliche Behandlung. Dort dürfte die Schlange eingeschläfert werden, da es sich um eine invasive Tierart auf Mallorca handelt, die die einheimische Fauna bedroht.

In den vergangenen Wochen immer wieder aufgetaucht

Die Hufeisennatter breitete sich in den vergangenen Jahren explosionsartig auf Mallorca, besonders aber auch auf Ibiza und Formentera aus. Hier hat sie keine natürlichen Feinde. Ihr Fressen, in erster Linie Eidechsen, sind die Schlange nicht gewohnt und flüchten nicht.

In den vergangenen Wochen kam es auch immer wieder zu Aufeinandertreffen von Urlaubern mit der Schlange. Exemplare tauchten am Strand auf. Denn die Hufeisennatter ist ein sehr guter Schwimmer und kann sich über das Meer fortbewegen.