27 Migranten erreichen Cabrera: Schwangere per Hubschrauber nach Mallorca geflogen

27 Migranten aus Subsahara-Afrika sind am Samstagabend (27.6.) vor Cabrera angekommen. Unter ihnen waren drei schwangere Frauen, die per Hubschrauber ins Krankenhaus Son Espases nach Mallorca gebracht wurden. Die Menschen hatten die Insel mit einem kleinen Boot erreicht.

Die Delegation der Zentralregierung auf den Balearen teilte mit, die Guardia Civil habe das Boot um 18.40 Uhr an der Küste beim Faro n'Ensiola auf Cabrera entdeckt. An dem Einsatz waren die Hubschraubereinheit der Guardia Civil, die Bergrettungs- und Interventionsgruppe sowie der Rettungsdienst 061 beteiligt.

Auch der maritime Dienst der Guardia Civil und die Seenotrettung Salvamento Marítimo waren im Einsatz. Cabrera ist eine kleine Insel südlich von Mallorca und gehört zum gleichnamigen Nationalpark.

225 Menschen seit Freitag auf den Balearen angekommen

Neben den Booten, die bereits am Freitag und Samstag gemeldet wurden, registrierte die Regierungsdelegation auch am Sonntag eine weitere Ankunft. Um 7.45 Uhr wurden 17 Menschen maghrebinischer Herkunft an der Küste von S'Estufador auf Formentera aufgegriffen.

Damit sind zwischen Freitag und Sonntag insgesamt 225 Migranten mit zehn Flüchtlingsbooten auf den Balearen angekommen.

Am Samstag hatten die Behörden zuvor bereits 75 Migranten maghrebinischer Herkunft nach der Ankunft von fünf Booten aufgegriffen. Eines erreichte Eivissa, vier weitere kamen auf Formentera an. Die erste Gruppe mit 13 Menschen wurde um 1.47 Uhr in Cala Tarida auf Eivissa entdeckt.

Die zweite Gruppe mit 16 Migranten fanden die Einsatzkräfte um 2.40 Uhr nahe dem Hotel Riu Palace La Mola an der Playa de Migjorn auf Formentera. Um 8 Uhr griffen sie eine dritte Gruppe mit 16 Menschen an der Küste im Gebiet Pilar de la Mola auf. Ebenfalls auf Formentera wurden um 8.20 Uhr 15 Menschen an der Küste von S’Estufador entdeckt. Eine weitere Gruppe mit 15 Menschen wurde um 9.30 Uhr an der Küste von Cap de Barbaria aufgegriffen.

Auch am Freitag kamen fünf Boote an

Bereits am Freitag hatten die Behörden fünf Boote an den Küsten der Balearen entdeckt. Um 6.20 Uhr wurde das erste Boot mit 14 Migranten maghrebinischer Herkunft an der Küste von Es Copinar auf Formentera registriert. Um 7.20 Uhr erreichte ein weiteres Boot mit 14 Menschen derselben Herkunft Portopetro im Gemeindegebiet von Santanyí auf Mallorca.

Ein drittes Boot kam ebenfalls auf Formentera an. Dort griffen die Einsatzkräfte um 11.30 Uhr nahe dem Faro de la Mola 30 Menschen aus Subsahara-Afrika auf. Kurz darauf wurde ein weiteres Boot im Gebiet Es Migjorn entdeckt. Guardia-Civil-Beamte des Postens Formentera und der Einheit für Bürgersicherheit der Comandancia, Usecic, waren daran beteiligt.

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Auf Cabrera wurden am Freitag zudem 32 weitere Menschen aus Subsahara-Afrika aufgegriffen.