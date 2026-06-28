Anzeichen verdichten sich: Sommerregen in der neuen Woche auf Mallorca erwartet

Das sind doch mal gute Nachrichten: Nicht nur in Deutschland, sondern auch auf Mallorca sollen zum Wochenstart die Temperaturen rapide sinken. Montag wird der erste Tag seit geraumer Zeit ohne Hitzewarnstufe auf der Insel sein. Der spanische Wetterdienst Aemet geht sogar von Sommerregen zur Wochenmitte aus.

Ehe wir nun die Klimaanlagen ausschalten, muss der Sonntag noch überstanden werden. Mit Ausnahme des Ostens gilt auf Mallorca bis 20 Uhr die Hitzewarnung Gelb, die vor Höchsttemperaturen von 38 Grad warnt.

Die Sonne scheint pausenlos. Der Wind weht schwach aus Ost-Südost. Die Nacht wird wieder schwül. Die Tiefstwerte liegen bei 21 bis 24 Grad - sprich es gibt die nächste Tropennacht.

"Nur" noch 35 Grad in der Inselmitte

Am Montag sollen es dann nur noch 35 Grad in der Inselmitte werden. An den Küsten sogar zwei, drei Grad kühler. Das Meer an den Stränden hat mittlerweile Schwimmbadtemperatur in Höhe von 27 bis 28 Grad. Hohe Wellen sind nicht zu erwarten, dafür mitunter eine steife Brise.

Die Nacht wird leider nicht wirklich kühler. Am Dienstag tauchen ein paar Wolken am Himmel auf. Die Sonne kämpft sich meist durch. Am Nachmittag kann es aber die versprochenen Tropfen geben, bevorzugt in der Inselmitte und im Süden Mallorcas. Auch der Regenradar zeigt leichte Schauer am Nachmittag an.

Operation Wolke droht

Da bei Strandurlaubern bei derartigen Wettervorhersagen schnell Panik ausbricht, ist mit einem Verkehrschaos zu rechnen. Regen im Sommer ist als Operation Wolke bekannt, die Urlauber strömen nach Palma. Es kommt zu Stau und überfüllten Parkplätzen.

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Das droht auch am Mittwoch, wenn die Regenwahrscheinlichkeit bei 80 Prozent in der Inselmitte liegt. Erneut werden es aber höchstens ein paar Tropfen. Die meiste Zeit scheint die Sonne. Panik ist daher nicht angebracht. Die Temperaturen bleiben vorerst konstant.