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Wetter auf Mallorca: Wann kommt denn nun der versprochene Regen?

So sind die Aussichten für die kommenden Tage

Zur Wochenmitte hin ziehen Regenwolken über die Insel.

Zur Wochenmitte hin ziehen Regenwolken über die Insel. / Simone Werner

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Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Mit 37 Grad hat die Wettermessstation in Sant Elm im Südwesten von Mallorca am Montag die höchste Temperatur des Tages gemessen. Wie de spanische Wetterdienst Aemet auf der Plattform X mitteilte, wurden in Campos und Llucmajor 36 Grad gemessen, in Calvià und an der Balearen-Universität im Norden von Palma lagen die Höchsttemperaturen bei 35 Grad.

Angesichts dieser Werte wünschen sich nicht wenige auf der Insel eine kleine Abkühlung. Und auch wenn nichts darauf hindeutet, dass die Höchstwerte in den kommenden Tagen unter die 30-Grad-Marke fallen, so verspricht Aemet doch immerhin Niederschläge. Der erste Regen könnte schon am Dienstagnachmittag (30.6.) fallen. Die Wahrscheinlichkeit beziffert der Wetterdienst mit maximal 40 Prozent als eher gering. Ein paar Tropfen könnten in der Inselmitte und in der Gegend um Sóller aber fallen. Auch Gewitter mag Aemet nicht ausschließen.

Regen am Mittwoch und Donnerstag

Besser stehen die Chancen da am Mittwoch: Bereits ab dem Morgen ziehen von Westen kommend Wolken über die Insel, die das ersehnte Nass mitbringen dürften. Die Regenwahrschelichkeit liegt am Vormittag in der Gemeinde Porreres bei bis zu 85 Prozent. Trockener dürfte es derweil im Nordosten bei Cala Ratjada sein. Am Nachmittag dürfte es bei einer Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 90 Prozent vor allem in der Inselmitte regnen. Gen Abend ziehen sich die Regenwolken zurück.

Auch am Donnerstagvormittag dürfte es noch einmal nass werden. In Palma und Santa Maria del Camí liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei bis zu 80 Prozent. Etwas trockener dürfte das Wetter zunächst im Osten der Insel ausfallen. Dafür dürfte es dort am Nachmittag schütten. In Manacor wird die Regenwahrscheinlichkeit auf bis zu 90 Prozent beziffert.

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Zum Wochenende hin ist dann wieder blauer Himmel mit viel Sonnenschein angesagt. Während die Temperaturen zur Wochenmitte hin im Vergleich zu den Vortagen leicht sinken dürften, stehen dann wieder Werte um die 36 Grad auf dem Programm.

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